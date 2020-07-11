Як правильно готувати овочі: отримуємо максимальну користі

Свіжі фрукти, овочі, ягоди корисні. Це не тільки смачно, це величезна кількість вітамінів, біологічно активних сполук, мінералів. І, звичайно, від них хочеться отримати максимальну користь. Але як? Брокколі, моркву гризти сиру не дуже, та й не кожен може? Тому залишається тільки правильно термічно обробити овочі і смачно їх приготувати, зберігши максимальну кількість корисних речовин в складі. Про те, як це зробити розповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

З ягодами і фруктами все трохи простіше - їх можна їсти свіжими, сирими. А овочі? Як бути? Варити або готувати на пару? Запікати або тушкувати? Заморожувати, сушити або солити?

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І те й інше. Природа унікальна і, намагаючись відповісти на питання, який вид приготування максимально зберігає склад продукту, краще відповісти на питання, що конкретно ми отримаємо від кінцевої страви. Оскільки будь-який вид приготування, як би ми не старалися, буде знижувати переваги одного компонента, натомість розкриваючи переваги іншого.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як це працює? Наприклад, шпинат – джерело корисних речовин. Але, є дві новини. Погана. У процесі будь-якого приготування і просто зберігання в холодильнику він практично позбавляється вітаміну С. Хороша – шпинат добре зберігає важливі мінерали: кальцій, залізо, магній. Більш того, процес готування руйнує міститься в ньому фітіновую кислоту, роблячи тим самим ці речовини більш засвоюваними.

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Є і ще одна хороша новина щодо будь-яких овочів. Термічна обробка продуктів допомагає зруйнувати залишки пестицидів.

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Готування боятися не варто. Сира їжа далеко не гарант корисності. Каротиноїди, якими так багата морква, помідори, перець, засвоюються набагато легше й краще, якщо приготувати ці овочі з невеликим додаванням жиру.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варена морква на 35% багатшими антиоксидантами, ніж сира. А те, що при варінні морква практично не втрачає забарвлення, говорить про її багате вмісті вітаміну А. Всього 30г відварної морквини на день і потреба у вітаміні задоволена.

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А щоб не плутатися, коротко про головне:

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Вітамін А – не любить вплив ультрафіолету і кисню, зате здатний витримувати термічні обробки до 1200С. Старий добрий метод сушіння під відкритим сонцем активно руйнує каротин, особливо в подрібнених продуктах. Зате при консервації без доступу кисню і світла практично не змінює біологічну структуру.

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

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