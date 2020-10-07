Їжа для розуму: топ-5 продуктів для відмінної пам'яті

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог назвала кращі продукти для ясного розуму

Якщо ви постійно щось забуваєте або не можете запам'ятати нову інформацію так само легко, як ви робили це раніше, то варто звернути увагу на продукти в раціоні. Дієтолог Ольга Безугла на сторінці в Instagram запропонувала топ-5 варіантів їжі для ясного розуму.

Так, в меню тих, хто хоче швидко запам'ятовувати і ясно думки повинні виходити наступні продукти:

Жирна риба

Сіра речовина на 40% складається з жирів, а біле – на 66%. Щоб мозок працював безперебійно і швидко запам'ятовував нову інформацію, потрібно постійно оновлювати його жирові структури. Тому перший продукт в списку брейн-фудів – жирна риба, типу сьомги, форелі і сардин. В них містяться омега-3 кислоти,які беруть участь у процесах нейрогенеза, забезпечують нейропластичність мозку і підтримують життєздатність нервових клітин.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дослідження показали, що у людей, які регулярно вживають рибу, сірої речовини більше. Саме сіра речовина допомагає нам контролювати прийняття рішень, відповідає за пам'ять і емоції.

⠀

Чорниця

Насичений колір чорниці пов'язаний з антоціанами в її складі. Вони мають протизапальну та антиоксидантну дії. У мозку менше антиоксидантів, ніж в інших тканинах, а старіння мозку пов'язане з дефіцитом речовин, що нейтралізують вільні радикали. Флавоноїди чорниці можуть вступати в контакт з сигнальними молекулами мозку, які регулюють процеси в синапсах і впливають на мозковий кровотік.

⠀

Брокколі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цей овоч містить рекордну кількість вітаміну К, який необхідний для синтезу сфінголіпідів - жирів, які вбудовуються в клітини мозку. Дослідження показали, що прийом вітаміну К покращує пам'ять.

⠀

Гарбузове насіння

Гарбуз - джерело необхідних для мозку речовин. Завдяки цинку гарбуз покращує передачу нервового сигналу в синапсах мозку. Магній у складі овоч допомагає при навчанні і запам'ятовуванні.

⠀

Горіхи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не дарма волоський горіх за формою нагадує людський мозок. Горіхи містять антиоксиданти, вітамін E і навіть омега-3 кислоти. Все це необхідно нервовим клітинам для активної роботи. Тривале спостереження за жінками показало, що у любительок горіхів пам'ять краща, ніж у тих, хто нехтує цим корисним продуктом.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала продукти для гарного настрою та від осінньої депресії.

Також дієтолог Анна Гоголєва перерахувала продукти для детоксикації організму.