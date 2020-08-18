Топ порад від діетолога на кожен день, які допоможуть бути здоровими та красивими

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася крисними рекомендаціями для кожного

Бути в гарній формі, красивою і здоровою мріє кожна жінка. Але шлях до бажаних результатів лежить через щоденну роботу над собою, а простіше й ефективніше виконати її допоможуть лайфхаки від дієтолога Тіани Фіалкової.

Пора вже перестати звинувачувати в усьому генетику і зосередитися на тих 70%, які лежать в сфері нашого контролю. Це в наших силах.

Корисні для здоров'я джерела заліза - цільнозернові продукти, бобові, горіхи, насіння, сухофрукти і соковита листова зелень. Чи не запивайте їжу чаєм, так як чай знижує всмоктування заліза. Додайте в свій раціон багаті вітаміном С продукти (він покращує всмоктування заліза).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кількість вітаміну С, що міститься в одному апельсині, може поліпшити всмоктування заліза в 3-6 разів, так що якщо ви маєте намір заповнити дефіцит заліза, вам слід замінити чашку чаю фруктами.

Для максимальної спортивної форми ідеально приймати половину чашки бурякового соку (або три трисантиметрових буряка, або чашку готового шпинату) за два-три години до змагання.

Аеробіка покращує мозковий кровообіг і пам'ять, допомагає зберегти м'язову тканину.

Прибрати пестициди з овочів просто. На щастя, є розчин, який одночасно є дешевим і ефективним: підсолена вода. Десятивідсотковий розчин солі діє так само, як п'ятивідсотковий оцет. Щоб помити овочі таким розчином, додайте одну частину солі на дев'ять частин води. Не забудьте потім промити овочі від солі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цитрусові містять фітонутрієнти (фітохімічний елемент), який називається геспередин. Цей елемент поліпшує кровообіг у всьому організмі, включаючи головний мозок.

Як зробити так, щоб фруктовий салат не став коричневим? Додавши лимонний сік, який містить антиоксидант вітамін C. Антиоксиданти рятують вашу їжу від окислення, і те ж саме вони роблять для вашого організму.

Червона капуста містить в 8 разів більше антиоксидантів, ніж білокачанна.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Коміссарова розвіяла "страшилки" і помилки про харчування при схудненні.