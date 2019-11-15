Як допомогти організму під час хвороби за допомогою харчування: поради дієтолога

У період вірусних захворювань важливо, щоб харчування було різноманітним і збалансованим. Професійний дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, як правильно поєднувати їжу і тренування, дала корисні рекомендації про правильне харчування під час хвороби. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що щоб захистити себе від вірусів, необхідні аскорбінова, лимонна та інші органічні кислоти, вітамін Е, цинк, селен, мідь, марганець, йод, залізо. Поєднання цих елементів робить імунітет більш сильним. Однак не варто буквально "напихати" себе вітамінами, так як організм можна просто перевантажити.

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Як допомогти своєму організму під час хвороби:

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Обмежте солодке.

Глюкоза - хороше живильне середовище для хвороботворних мікробів. Крім того, коли багато солодкого в раціоні, послаблюється робота головного імунного органу - кишечника, а точніше кишкової флори. Тому не слід розводити солодке малинове варення у воді і пити його під час застуди, думаючи, що такий напій принесе користь.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Їжте кашу.

Вівсянка, гречка, рис нешліфований багаті на селен, який допомагає організму протистояти вірусам. ⠀

Додавайте до страв часник.

Аллоцин, який міститься в часнику, володіє протимікробною дією.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Додавайте джерела аскорбінової кислоти в харчування.

Цитрусові, заморожені ягоди - хороше джерело вітаміну С. Але пам'ятайте, що в перші дні хвороби, особливо коли запалене горло, кислоти цих фруктів можуть негативно впливати на слизову оболонку горла, дратуючи її. Вибирайте менш кислі фрукти, наприклад, ківі. В 2-х шт. ківі міститься більше половини добової норми вітаміну С.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Вживайте приготовані овочі.

Разом з крупами ці продукти дадуть багато клітковини, яка є натуральним природним сорбентом і допоможе швидше звільняти організм від токсинів.

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Пийте більше чистої води (кімнатної температури) і дайте собі добре відпочити!

Ілюстративне фото (pexels.com)

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