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Золота хурма: дієтолог вказала на важливі особливості популярного фрукта

Lite » Їжа 13.02.2019 - 09:09
Золота хурма: дієтолог вказала на важливі особливості популярного фрукта
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт поділилася корисними рекомендаціями для любителів хурми

Відомий український дієтолог Світлана Фус, яка раніше розвіяла міфи про харчування і схуднення, звернула увагу на особливості вживання такого популярного взимку фрукта, як хурма. На своїй сторінці в Instagram експерт розповіла, чим він корисний, а також попередила про можливу шкоду.

За словами фахівця по здоровому харчуванню, хурма покращує і робить різноманітноюфруктову частину нашого раціону взимку.

"До її складу входять - β-каротин, вітамін С, Е і РР, мікроелементи - калій, кальцій, залізо та інші вітаміни, мінерали та біологічно активні речовини. Цей склад і забезпечує користь хурми", - зазначила Фус.

Золота хурма: дієтолог вказала на важливі особливості популярного фрукта

Ілюстративне фото (pixabay.com)

При цьому вона розкрила, в чому може таїтися небезпека при її вживанні.

Є кілька особливостей, на які слід звернути увагу, якщо ви любите поласувати цим фруктом.

1. Вміст таніну. Терпкий смак хурми забезпечує саме він, особливо в незрілих плодах. Танін має здатність деактивувати дію важких металів і токсинів, виводячи їх з організму. Але він може і сповільнювати моторику кишечника. Тому при схильності до закрепів потрібно вживати більш зрілий плід.

2. Кількість простих вуглеводів. Це солодкий фрукт: в 100 г продукту - 15-16 г глюкози з фруктозою. Тому обережно при цукровому діабеті, ожирінні і тим, хто стежить за вмістом простих вуглеводів у раціоні.

"Рекомендована добова кількість фруктів в день 300 г, половиною може бути хурма. Раджу вживати її 2-4 рази в тиждень", - підсумувала дієтолог.

Нагадаємо, дієтолог Оксана Скиталінська назвала продукти з повсякденного раціону, які провокують поганий настрій.

Зазначимо, що Світлана Фус заявляла про те, що правильно приготована каша здатна не тільки наситити організм, але і мінімізувати тягу до солодкого.

 

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Новини України дієтологСветлана Фусхурмафрукты
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