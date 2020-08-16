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Чому вага йде повільно: експерт дала вичерпне пояснення

Неділя 16 серпня 2020 12:37
Чому вага йде повільно: експерт дала вичерпне пояснення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Нутриціолог розповіла, як прискорити процес схуднення

Чому у деяких людей вага йде повільніше, ніж у інших? Що гальмує схуднення і заважає наблизитися до заповітної цифри на вагах? І як боротися з таким станом речей? Про це розповіла в Instagram нутриціолог Надія Пахирко.


Але чому кожен худне зі своєю швидкістю? Навіть люди з однаковими стартовими показниками худнуть по-різному.

Ніколи не порівнюйте себе з іншими, т. к. ви унікальні. Навіть якщо ви того ж ваги віку і зростання, що і ваша подруга (що дуже малоймовірно), у вас є ще неймовірну кількість відмінностей:

  • Генетика
  • Рівень фізнагрузкі (тренування, робота, домашні обов'язки і ін)
  • Захворювання
  • Швидкість обміну речовин. Він буває швидкий повільний і нормальний.

Чому вага йде повільно: експерт дала вичерпне пояснення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При швидкому обміні речовин вага йде стрімко. Але ви можете відчувати голод раніше, ніж інша людина при тій же калорійності раціону і тих же фізичних показників (зріст, вік, вага та ін).

Тут важливо не терпіти голод, а просто додати 100-200 ккал в раціон. При сповільненому обміні речовин, вага буде йти повільніше, ніж у інших людей з тими ж фізичними показниками. Але це не означає, що потрібно різко знижувати калорійність на 500 ккал.

Знижуйте не більше 100 ккал в тиждень. І спостерігайте за собою. Голоду бути не повинно, млявості і браку енергії теж. Якщо вага рушив краще - зупинитися на цій калорійності і додати більше активності. Краще повільно, але безпечно йти до стрункості. Адже ми робимо це насамперед для здоров'я.

Чому вага йде повільно: експерт дала вичерпне пояснення
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І не забувайте, що уповільнений обмін речовин можна привести до нормального. Інакше ви все життя прирікаєте себе на дуже низькокалорійне харчування.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про основи збалансованого і різноманітного здорового харчування.

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