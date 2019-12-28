Як харчуватися перед новорічним гулянням: план дій для тих, що худнуть

Експерт склала меню напередодні головної ночі року
Підготовка до святкування Нового Року йде повним ходом. Скласти меню, закупити продукти і продумати всі деталі святкового столу – завдання не з легких. Гастрономічні спокуси чекають на кожному кроці, але їм можна грамотно протидіяти і обдурити бажання піддатися обжерливості в найголовнішу ніч року. Дієтолог Ольга Усенко прийшла на допомогу тим, хто хоче зберегти фігуру під час свят і не зірватися в ніч з 31 дабря на 1 січня. Вона опублікувала в Instagram детальне меню, як харчуватися напередодні Нового Року.
Контролювати процес харчування у новорічну ніч не завжди виходить, але ми можемо підготувати себе перед днем Х і, таким чином, мінімізувати наслідки.
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На практиці це буде виглядати так: за 2 дні до 31 числа ми починаємо змінювати свій раціон. Тобто, 29 грудня з самого ранку у нас буде такий режим харчування, щоб максимально звільнити гликогеновые запаси і розчистити місце для чогось смачного.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раціон 29.12:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
День перед датою Х: раціон 30.12:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ну, а 31 числа, ви можете почати зі сніданку, як у дні з 30-го, як, втім, і продовжити перекусом і обідом.... А ось вечеря і все, що планується на потім, залишити вже на новорічний стіл.
Нагадаємо, що дієтолог-нутриціолог Надія Пахірко навчила правильно вживати алкоголь за святковим столом.