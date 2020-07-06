ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как питаться летом: диетолог дала дельные советы

Lite » Еда 06.07.2020 - 08:37
Как питаться летом: диетолог дала дельные советы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила основные правила питания в жаркое время года

Когда на улице стоит жара, а столбик термометра быстро ползет вверх, резко увеличивается потребление воды и фруктов, а вот о тяжелой и жирной пищи забываешь сам собой. Об особенностях питания в летний период рассказала в Instagram диетолог Анна Орехова.

Эксперт озвучила топ-5 советов, как питаться и организовать свое меню в теплое время года.

Не забывайте пить воду. А сколько? Сколько хочется! Если вам не хочется пить именно воду, сделайте вкусный морс или лимонад из натуральных фруктов и ягод, тем более они сейчас очень даже доступны. Мы так же учитываем и остальную жидкость чай/кофе и т.д, но стараемся избегать напитки с добавленным сахаром. Если идете на прогулку/в магазин, берите с собой бутылку воды, тогда точно не забудете ее допить, чтобы не носить с собой.

Как питаться летом: диетолог дала дельные советы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Включайте в рацион сезонные овощи, фрукты и ягоды. Готовьте больше салатов, тушите, запекайте, добавляйте ягоды на перекус, они отлично заменят сладкое.

Делайте основные приемы легче, если вам хочется. Салат с йогуртом вместо майонеза, запеченное мясо вместо жареного, легкий ужин вместо полноценного, 3 приема пищи вместо 5 и тд. Все это можно и нужно делать, если летом вам хочется есть меньше.

Добавляйте комфортный для вас вид физической активности. Гуляйте, бегайте, плавайте, катайтесь на велосипеде, йога, фитнесс, силовые тренировки или просто уборка дома пойдут на пользу, если это для вас в радость.

Как питаться летом: диетолог дала дельные советы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Следите за своим пищеварением, микрофлорой и активно держите ритм изнутри. Советую не забывать, что главные друзья микрофлоры - пробиотики, стоит регулярно употреблять продукты, в которых они есть.

Ранее тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич рассказала, как перестать заедать стрессовые ситуации.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь