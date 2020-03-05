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Дієтолог назвала 3 звички, які допоможуть утримати вагу після схуднення

Lite » Краса 05.03.2020 - 08:38
Дієтолог назвала 3 звички, які допоможуть утримати вагу після схуднення
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нерідко не набрати вагу знову буває складніше, ніж скинути вагу

Для деяких утримати вагу і не набрати її знову буває набагато складніше, ніж її скинути. До найпоширеніших причин повернення зайвої ваги можна віднести занадто строгу дієту, брак позитивних емоцій і постійний стрес. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-3 продукти, які сприяють в'яненню шкіри, на своїй сторінці в Instagram перерахувала 3 корисні звички, які допоможуть назавжди зберегти струнку фігуру.

Як утримати вагу після схуднення:

1. Частіше балуйте і нагороджуйте себе.

Одна з причин переїдання — брак позитивних емоцій. Щоб виключити зриви, намагайтеся щодня дарувати своєму тілу радість.

Наприклад, у кінці дня можна зробити масаж стоп, прийняти розслаблюючу ванну, помедитувати, подивитися комедію з коханою людиною. Регулярно поповнюйте список задоволень, а в кінці місяця заплануйте одну глобальну дію, враження від якої триватиме не один тиждень.

Дієтолог назвала 3 звички, які допоможуть утримати вагу після схуднення

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀


2. Займайтеся фітнесом або будь-якою іншлю активністю.

Після занять виділяються ендорфіни — гормони радості. Людина відчуває себе щасливішою. Спорт допомагає зберегти тіло в тонусі і покращує роботу мозку.

Не обов'язково годинами виснажувати тіло в залі. Ви можете вибрати будь-які посильні вправи, частіше ходити пішки, записатися на танці або йогу.

Дієтолог назвала 3 звички, які допоможуть утримати вагу після схуднення

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

3. Поставте перед собою надихаючі цілі.

Дієтолог назвала 3 звички, які допоможуть утримати вагу після схудненняДієтолог назвала 3 звички, які допоможуть утримати вагу після схуднення

Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)⠀

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