Как отличить голод от аппетита: диетолог поделилась проверенным лайфхаком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как не переедать и различать сигналы организма

Голод и аппетит – это не одно и тоже. Поэтому стоит научиться различать сигнали организма, чтобы правильно их трактовать и удовлетворить истинную потребность. Для худеющих этот вопрос особо актуален,а также он лежит в основе интуитивного питания. О том, как не спуать настоящий голод как потребность орагизма от разыграегося аппетит рассказала диетолог Елена Кален в Instagram.

Часто женщины путают голод с чувством аппетита, поэтому съедают лишнюю, ненужную еду и не могут снизить вес.

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Разницу между голодом и аппетитом не просто описать в двух словах. Ведь речь идет о чувствовании, о понимании и распознавании сигналов своего тела. Если коротко, то голод — это физиологический сигнал организма о том, что ему нужна пища. Аппетит же — психологическое желание съесть что-то или пожевать.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Например, некоторые программы похудения предлагают пить воду каждый раз, когда человек чувствует голод. Что-то вроде "Если хочешь есть — выпей воды. Если после воды чувство голода остается, значит ешь".

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На самом деле не совсем так, и этот вариант подходит только в том случае, если человек путает голод и жажду. Если физиологического голода нет, то желание что-то съесть может снова возникнуть и после воды, потому что есть психологические причины, из-за которых хочется есть без голода. У каждого они свои и с ними нужно разбираться.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Голод лучше проверять кусочком еды. Положите маленький кусочек пищи в рот и обратите внимание, как желудок реагирует на него, действительно ли голод? Ведь голод — это сигнал о том, что телу нужна пища, а не вода.

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