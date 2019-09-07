Правильний початок дня: дієтолог розповіла, яким повинен бути сніданок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася секретами корисного сніданку

Сніданок - найважливіший прийом їжі, тому має велике значення, як ви почнете сво день, особливо для тих, хто стежить за своєю вагою і здоров'ям. Раніше дієтолог Світлана Конакова розповіла, що не варто вживати на сніданок. А ось яким він повинен бути, розкрила експерт по схудненню Інна на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо ви з ранку не поїли протягом години - нічого страшного не станеться! Також нічого не відбудеться, якщо ви поїли через 2-3 години після пробудження, коли добралися до роботи і розкидали всі термінові справи. Питання швидше не в часі першого прийому їжі. А в тому - ЩО ви з'їсте", - зазначає дієтолог.

Якщо ви поїли через 3 години після пробудження, але повноцінний сніданок, що включає складні вуглеводи, білки, жири, клітковину - все буде відмінно.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

А якщо ви втекли з дому і по дорозі перехоплюєте Фаст-фудом, або дісталися до роботи і замість сніданку у вас кава з шоколадкою - це точно буде відображатися на фігурі і здоров'ї.



Чим відрізняється грамотний сніданок:

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Різні нутрієнти.

Вуглеводи (складні) - дадуть довгий заряд енергії;

Жири дадуть довге відчуття ситості;

Білки прискорять обмін речовин після ночі.

У сніданок спокійно можна додати фрукти, але як доповнення, а не основну їжу. Солодощі, а значить прості вуглеводи, на сніданок краще не їсти, особливо на голодний шлунок. Це спровокує підвищення цукру в крові і підвищене вироблення інсуліну. Для зниження ваги це погано, та і відчуття ситості буде дуже короткочасне.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Чай/Кава - чудово! А ось свіжовичавлений сік не дасть нам користі, а от нашкодити - запросто.

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Експериментуйте, сніданок може бути дуже різним, але повинен нести поживну цінність для організму. А час сніданку вибирайте комфортний, виходячи з свого режиму.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко поділилася дієвими способами, як не заїдати прийом їжі солодким.

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