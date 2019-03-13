Омолоджує: Поліна Логунова назвала корисну страву, яку легко приготувати

Телеведуча розповіла про суттєву різницю домашнього і магазинного продукту

Телеведущая и тренер по правильному питанию, жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая рассказала об опасности популярного лакомства, убеждена, что растительное молоко надо готовить самостоятельно, только тогда оно принесет максимум пользы. Об этом она написала познавательный пост в Instagram.

Ведущая рассказала о плюсы аюрведического орехового молока, которое легко можно приготовить самостоятельно. Этот продукт усваивается лучше, чем орехи, а, например, миндальное молоко подарит неоспоримую пользу в виде омоложения и восстановления организма.

"С помощью блендера из миндаля и фундука можно за 30 секунд приготовить ореховое молоко. Оно будет более легким для усвоения, чем просто орехи (в том смысле, что цельные орехи нужно очень тщательно пережевывать). В аюрведе миндальное молоко считается омолаживающим и восстанавливающим напитком. Смузи на основе орехового молока получаются более густыми с приятной кремовой текстурой. Ореховое молоко и смузи с ним — это не вода, а пища, которую обязательно нужно пережевывать во рту", - отметила она.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Полина подчеркнула, что растительное молоко лучше делать самостоятельно, ведь в продукте из пакета содержится сахар.

"Прошу отметить, все тетрапаки, даже растительного молока, содержат сахар, если вы сравните одно и тоже, например, кунжутное молоко магазинного "разлива" и сделаете самостоятельно, заметите разницу - ваше будет горьковато (это и есть настоящий вкус зерен), а вот магазинное будет сладким. Лучше выбирать selfmade, там не будет сахара, стабилизаторов и всего, что использует промышленность", - пояснила эксперт.

Напомним, что Полина Логунова высказалась о кисломолочных продуктах и особенностях их употребления.

К слову, жена Дмитрия Ступки Полина Логунова озвучила неожиданную причину появления лишних кило.