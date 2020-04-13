Що їсти на обід і вечерю при схудненні: поради нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, яким продуктам віддати перевагу для легкого зниження ваги

Ми часто чекаємо якийсь новий найкращий момент, щоб почати діяти, почати знижувати вагу, зайнятися собою. Однак можна почати прямо зараз, відкоригувавши свій раціон харчування. При цьому важливо знати, як правильно розподілити продукти протягом дня, щоб легко знизити вагу і витратити набрані калорії. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше розкрила тонкощі вживання білка при схудненні, розповіла у своєму Instagram про продукти для корисного обіду і вечері.

Обід для схуднення:

Вдень краще вживати в їжу рибу, птицю, м'ясо, овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи і довгі вуглеводи.

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Риба, крім того, що вона джерело білка, дає організму такі корисні речовини, як ненасичені жирні кислоти, які допомагають підтримувати стан шкіри, волосся, обмінних процесів.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

М'ясо – це тваринний білок, який втамовує голод надовго, а також вимагає від організму додаткових ресурсів для перетравлення їжі і збільшує витрату калорій. Покращує роботу мозку, насичують організм мікроелементами і вітамінами. В якості гарніру замість звичайних макаронів добре використовувати макарони з твердих сортів пшениці.

Вечеря для схуднення:

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Увечері найбільш комфортними для шлунка будуть риба, птиця, м'ясо і овочі. Вибирайте нежирні сорти риби, птиці і м'яса. Також увечері можна вживати молочні та кисломолочні продукти, яйця, тушковані і свіжі овочі.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Важливо будь-які продукти їсти при наявності голоду і до його тамування. Саме це в комплексі зі збалансованим повноцінним харчуванням дасть можливість знизити вагу і здобути таку бажану стрункість легко і ефективно.

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Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про продукти, які краще вживати натщесерце.