Білкова дієта: експерт застерегла від головних помилок

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чим загрожує прихильність білковій дієті

Білкова дієта – один з варіантів схуднення, який користується популярністю у охочих скинути вагу. Основа таких дієт в тому, щоб звести до мінімуму споживання вуглеводів і жирів, а основну частину раціону зайняти білковою їжею, тим самим створюючи надлишок білка і дефіцит вуглеводів в організмі. Але чи не вдарять такі обмеження по здоров'ю і чим загрожують подібні системи харчування? Про це розповіла нутриціолог Олена Кален, яка раніше пояснила роль глютену в процесі схуднення. На своїй сторінці в Instagram вона розкрила всю правду про білкову дієту.

Під час такої дієти вага дійсно знижується. Але! Назвати таке харчування збалансованим і корисним не можна. І ось чому:

⠀

1.При великій кількості білка організм в першу чергу буде розщеплювати білки для підтримки енергообміну. При цьому утворюються вільні амінокислоти, які окислюють організм. У результаті метаболізм сповільнюється, що в подальшому буде сприяти набору ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Вимивається кальцій із кісток, що призводить до їх ламкості і крихкості, погіршується стан нігтів і волосся.

⠀

3.Страждає центральна нервова система, збільшується відкладення жиру в печінці, порушується вітамінний обмін, з'являється ризик розвитку подагри.

⠀

4.Велике споживання білка, збільшує кількість відходів їх синтезу і змушує нирки працювати в посиленому режимі фільтрації. Так створюється підвищена навантаження на видільну систему.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Оскільки джерело білка — це в основному продукти тваринного походження, то разом з надлишком білка зростає і надходження тварин жирів в організм, що підвищує рівень холестерину і підриває здоров'я серцево-судинної системи.

⠀

6. При нестачі харчових волокон (клітковини), яка міститься в повільних вуглеводах, перистальтика шлунка знижується, а процес окислення призводить до гниття в товстому кишечнику та інтоксикації.

⠀

Білок – це основа життя. Переоцінити його роль для людини складно. Але для нормального функціонування організму важливий баланс поживних речовин і харчування по відчуттю голоду! Саме це допоможе вам підтримати здоров'я та отримати струнку фігуру.

Раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала продукти, які посилюють тривогу.