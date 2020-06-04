Не потрібно голодувати: експерт назвала топ-4 помилки в схудненні

Начебто все робите правильно і уважно стежите за харчуванням, а зайва вага все ніяк не йде? Можливо, все ж щось пішло не так. Нутриціолог Ганна Єлькіна назвала на своїй сторінці в Instagram часті помилки бажаючих схуднути, які заважають їм досягти бажаної мети.

Топ-4 помилки в схудненні:

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1. Сильно урізати своє харчування.

Багато хто думає, що для зниження ваги потрібно їсти на 800-1000 ккал, такі раціони навіть продають служби доставки їжі. І ось ви сидите голодна, зла і навіть який-ніякий результат сильно не радує. Може бути ви і утримаєте вагу на 1-2 місяці, потім піде такий жор, що вас буде не зупинити. І багато хто ніяк не можуть повірити, що можна ситно і смачно їсти, знижуючи при цьому вагу. Їсти потрібно не мало, а корисно і правильно розподіляючи їжу протягом дня, чуючи своє тіло.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Одноманітність.

Харчуватися грудкою та гречкою з огірками зручно. А багатьом не зрозуміло, а що ж ще можна? І от хтось в радість, а хтось мучачи себе жує грудку день за днем. А потім я отримую повідомлення про зажори вуглеводами, піци на ніч або чимось ще. Їсти варто різноманітно, навіть при зниженні ваги, важливо тільки знати, а що ж можна їсти.

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3. Не вечеряти.

Вранці так радує схил, що ви згодні не вечеряти все життя. Тільки от дивлячись більшу частину раціонів бачу тотальний дефіцит білка і клітковини - ваші клітини повинні отримати все необхідне для життєдіяльності. Обмежуючи їх в їжі заради цифри вранці - ви отримаєте "поломки" у вигляді хвороб.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Ходити по колу.

Якщо ви щось пробуєте і не бачите результату, то немає сенсу продовжувати. Звичайно, багатьом складно зізнатися в тому ,що потрібна допомога, підтримка і знання, хочеться бути "найрозумнішою". Але ж результат розуму в плані харчування на вашому тілі. Може ви і правда все знаєте, але може не робите?

Раніше дієтолог Альбіна Комиссаровала склала рейтинг шкідливих харчових звичок, які заважають скинути вагу.