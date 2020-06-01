Ефект плато: дієтолог перерахувала важливі причини зупинки ваги

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала причини зупинки ваги в період схуднення

Цифра на вагах зрадницьки застигла і не хоче зменшуватися, але ви зовсім не зменшили оберти, а дотримуєтеся робочої схеми, яка раніше давала результати. Багато тих, хто худне рано чи пізно стикаються з ефектом, який називається "плато" (зупинка у вазі). Дієтолог Світлана Фус розповіла Instagram про причини ефекту плато.

Коли намагаєшся щосили і перестаєш бачити результат, хочеться махнути рукою і наїстися вареників. Не поспішайте засмучуватися! Плато - не змова всесвіту проти тебе і не результат поганих генів, а закономірний процес. Твій організм пристосовується до життя в нових умовах і вибудовує новий обмін речовин - звідси і затримка ваги. ⁣⁣⠀

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Головне - визначити, що саме її викликало. У плато може бути кілька причин:⁣⁣⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви занадто мало їсте. Припустимо, ваші добові витрати енергії на основний обмін - 1700 ккал. Але ви дуже хочете схуднути і починаєте їсти +-1200 ккал. З початку ви дійсно худнете, але потім організм включає механізми, які захищають вас від втрати ваги, і поступово пристосовуються жити на 1200 ккал - сповільнюється ОО, знижується метаболізм.

Дуже багато їсте, хоча вам так не здається. Справа в тому, що люди, які починають тренуватися, часто неадекватно оцінюють кількість спожитого Вам здається, що, раз ви година потіли в тренажерному залі, значить, маєте повне право на бутерброд з ковбасою. Але давайте без ілюзій: де один бутерброд - там і два, а про півпачки печива, півкіло яблук і піцу ви просто забули.

Затримка води в організмі. Ви їсте занадто багато солоної їжі. Чи п'єте недостатньо води і організм захищається, накопичуючи рідина. Або він затримує рідину перед початком менструального циклу (у ці дні ваги можуть показувати до 2-х більше).⁣⁣

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Одноманітне харчування. Якщо у вашому меню одні й ті ж продукти - значить, ви недоотримуєте корисні речовини. Намагаючись компенсувати їх дефіцит, організм почне брати їх з внутрішніх резервів. Крім зупинки у вазі це призведе до випадання волосся, раннього старіння шкіри і тд.⁣⁣⠀

Також можуть впливати і інші фактори такі як одноманітні тренування, перевтома і тд.⁣⁣

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Автор: Lite