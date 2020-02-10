Що можна і що необхідно робити після їжі: важливий список від експерта

Ритуали до і після прийому їжі не менш важливі, ніж сама трапеза, адже від цього залежить гарне самопочуття, здоров'я і навіть зовнішній вигляд. Так, блогер-дієтолог Світлана Бугела, яка раніше озвучила смачні варіанти здорових перекусів, розповіла в Instagram, що не варто, а що необхідно робити після їжі.

Всі знають, що плавати не можна цілих 30 хвилин після їжі. В дитинстві часто це мама говорила. Але це не єдине «протипоказання» і є речі, які дійсно шкідливі відразу як поїли.

3 речі, які ніколи не можна робити після їжі:

Чистити зуби



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Несподівано. Але є випадки, коли цього робити не можна. Коли ви поїли вуглеводи або щось солодке, то це навіть корисно. У роті збираються бактерії, які теж хочуть відхопити смачненького. І чищення зубів піде на користь.

Але! Якщо ви з'їли цитрусові або їжу з підвищеною кислотністю, то ваша емаль прямо зараз знаходиться в самому слабкому стані. Чищення зубів може пошкодити її. А емаль у нас не відновлюється. Найкраще почистити зуби до їжі, а після їжі випити склянку води.

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Лягти спати

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, не їсти після 18 - це стара байка. Але не їсти за 3 години до сну - здорова рекомендація. І взагалі, лежати після їжі не можна. Ви повинні знаходиться у вертикальному положенні для кращого травлення. А якщо у вас буває печія, то це обов'язкове правило.

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Під час їжі гравітація діє на вашу їжу, і вона спускається вниз. А при лежанні цей процес порушується.

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Спорт (включаючи плавання)



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, мама була права. Але справа не в тому, що вся кров приливає до органів травлення. Вважалося, що є ризик втоми і є ймовірність потонути.

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У цьому є частка правди, але справжня причина в тому, що тренування на повний шлунок може викликати розлад і судоми в м'язах. Краще не їсти мінімум за 2 години до неї.

А ось що варто робити після їжі:

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Легка прогулянка допомагає травленню. Особливо, якщо страва була ситною. 5 км розміреним кроком забезпечить і хороший сон. І їжа встигне пройти всі свої цикли. Гуляйте після обіду і вечері, а не проводьте цей час на дивані.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Склянку води після їжі. О так, скільки людей ще вірить у те, що після їжі пити не можна. Але це не так. Вода покращує рух їжі в кишечнику. І випитий стакан води за вечерею або після нього, тільки допоможе вам входити в свою норму.

Раніше дієтолог Лора Філіппова поділилася "золотими" правилами здорового харчування, яким може слідувати кожен.