Що можна з'їсти на пізню вечерю: докладна відповідь дієтолога

Почнемо з того, що пізня вечеря - це рідкість, а не правило у вашому режимі харчування. Щось з'їсти пізно ввечері можна тільки у випадку, щоб не лягати спати на голодний шлунок і цей голод не заважав вам заснути. Що саме краще покласти на тарілку у такому випадку, розповіла дієтолог Алла Манайкина на своїй сторінці в Instagram.

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Яка вечеря може бути? Варіантів не так і багато. Рятувальним колом у цьому випадку є овочі і зелень, тобто салат. Овочі мають низький глікемічний індекс і не підвищують рівень інсуліну. Виняток - приготовані крохмалисті овочі (картопля, морква, буряк, гарбуз і ін).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Як додаток до салату або окремо - легкі білкові продукти, наприклад: яйця, філе птиці, риба та морепродукти + корисні жири в салат (авокадо, горіхи, олія). На жаль, на цьому весь список.

Ілюстративне фото (pexels.com)

"А як же сир і кефір?" - запитаєте ви. Вся молочка (крім сиру) викликає значний підйом інсуліну. Справа в тому, що сироватковий протеїн, молочний білок, дає найвищу інсулінову відповідь порівняно з молочними білками. У молока глікемічний індекс – 30 (невисокий), але ось інсуліновий індекс – 90 (високий). Плюс до всього і молочний цукор. Інсулін стимулює зростання маси тіла, тому здатність молока його збільшувати сприяє швидкому зростанню дітей.

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З цієї ж причини варто відмовитися від будь-вуглеводної їжі ввечері, яка підвищує інсулін + таким чином ви не будете перешкоджати виробленню гормону росту (ГР) - соматотропіну, який мобілізує жири з депо і змушує наш організм використовувати для своїх енергетичних витрат у сні саме жирні кислоти, а не звичну глюкозу. Антагоністом ГР є гормон інсулін і, якщо він високий, то дія ГР блокується.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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