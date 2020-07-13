Бюджетний раціон для здоров'я і стрункості: дієтолог поділилася шпаргалкою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт запропонувала недорогі варіанти для здорового меню

Думка про те, що здорове харчування – це дорого, помилкова. Це всього лише одна з відмовок, адже правильний раціон може бути бюджетним, якщо грамотно підібрати групи продуктів. Диетелог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, як скласти доступне кожному меню, яке допоможе схуднути і отримати всі необхідні поживні речовини.

В умовах світової кризи, не хочеться багато витрачати на їжу, але для багатьох правильне харчування все ще дороге задоволення. Правильно і різноманітно харчуватися можуть всі, питання вибору продуктів і максимальне включення в процес.

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Бюджетні гарніри:

гречка

перловка

ячка

картопля

вівсянка

бобові

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Бюджетні овочі: всі сезонні найдешевші. Взимку це одні варіанти, влітку і восени – інші, але вибір є. З бюджетними фруктами те ж саме.

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Доступний білок:

яйця

сир

молодий сир

ціла курочка

субпродукти

місцева риба

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Бюджетні жири:

масло

рослинна олія

сало

арахіс

Це лише частина продуктів, які можна впроваджувати у свій раціон. Немає нічого складного в здоровому раціоні, потрібно тільки трохи розібратися з локальними продуктами, з сезонністю і зі своїми бажаннями.

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