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Бюджетний раціон для здоров'я і стрункості: дієтолог поділилася шпаргалкою

Понеділок 13 липня 2020 12:39
Бюджетний раціон для здоров'я і стрункості: дієтолог поділилася шпаргалкою
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Експерт запропонувала недорогі варіанти для здорового меню

Думка про те, що здорове харчування – це дорого, помилкова. Це всього лише одна з відмовок, адже правильний раціон може бути бюджетним, якщо грамотно підібрати групи продуктів. Диетелог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, як скласти доступне кожному меню, яке допоможе схуднути і отримати всі необхідні поживні речовини.

В умовах світової кризи, не хочеться багато витрачати на їжу, але для багатьох правильне харчування все ще дороге задоволення. Правильно і різноманітно харчуватися можуть всі, питання вибору продуктів і максимальне включення в процес.

Бюджетні гарніри:

  • гречка
  • перловка
  • ячка
  • картопля
  • вівсянка
  • бобові

Бюджетний раціон для здоров'я і стрункості: дієтолог поділилася шпаргалкою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)


Бюджетні овочі: всі сезонні найдешевші. Взимку це одні варіанти, влітку і восени – інші, але вибір є. З бюджетними фруктами те ж саме.

Доступний білок:

  • яйця
  • сир
  • молодий сир
  • ціла курочка
  • субпродукти
  • місцева риба

Бюджетний раціон для здоров'я і стрункості: дієтолог поділилася шпаргалкою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Бюджетні жири:

  • масло
  • рослинна олія
  • сало
  • арахіс

Це лише частина продуктів, які можна впроваджувати у свій раціон. Немає нічого складного в здоровому раціоні, потрібно тільки трохи розібратися з локальними продуктами, з сезонністю і зі своїми бажаннями.

Раніше дієтолог Вікторія Кляуз назвала топ-5 вірних кроків на шляху до схуднення.

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