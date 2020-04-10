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Стіффадо з яловичини за рецептом Григорія Германа

Lite » Їжа 10.04.2020 - 17:18
Стіффадо з яловичини за рецептом Григорія Германа
Григорій Герман (фото: прес-служба)

Телеведучий пропонує рецепт смачної страви до Великодня-2020

Ведучий програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Григорій Герман знає, що подати до великоднього столу. Відомий кулінар пропонує здивувати рідних оригінальним блюдом з яловичини.

Для приготування святкового частування за рецептом Григорія Германа, вам знадобиться:

  • Яловичина (грудинка) – 1,5 кг
  • Цибуля ріпчаста – 3 шт.
  • Цукор – 200 г
  • Соєвий соус – 100 мл
  • Томатне пюре/соус – 250 мл
  • Оцет винний – 3 ст. л.
  • Оцет бальзамічний – 1 ст. л
  • Апельсиновий сік – 150 мл
  • Часник сушений – щіпка
  • Паприка – щіпка
  • Табаско або перець чилі – за смаком
  • Сіль – за смаком

Стіффадо з яловичини за рецептом Григорія ГерманаСтіффадо з яловичини за рецептом Григорія Германа

Приготування:

  1. Маринад. Ретельно змішайте соєвий соус, томатне пюре, винний і бальзамічний оцет, апельсиновий сік, сушений часник, паприку, табаско, сіль у відповідній посудині. Поріжте цибулю на чвертки і умовно розберіть на пелюстки. Промийте м'ясо. Викладіть цибулю на дно глибокої ємності для запікання, а м'ясо покладіть зверху, залийте маринадом. Накрийте ємність фольгою і поставте в холодильник на 24 години.
  2. В розігріту до 150 градусів духовку відправляємо ємність з холодильника, не відкриваючи фольгу. Таймер – на 4-5 годин.
  3. По закінченню часу – дістаньте ємність з духовки. Витягніть м'ясо з соусу і розберіть його на волокна. Соус можна відправити на годину в холодильник.
  4. Дістаньте охолоджений соус і акуратно зніміть замерзлий жир. Залишилися соусом полийте м'ясо і ретельно перемішайте. Так, із звичайної грудинки виходить дивного смаку і надзвичайної ніжності м'ясо, з яким Ви можете робити все: каші, пасти, картопля, сендвічі, салати.
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