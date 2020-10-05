Підступна солодкість: експерт розповіла, де ховається прихований цукор

Експерт пояснила, де шукати прихований цукор
Іноді розпізнати цукор у складі тих або інших продуктів дуже складно, але прихована солодкість або замінники - це зайві калорії в раціоні! Нутриціолог Софія Рожко розповіла в Instagram, де ховається підступний цукор і споживання яких продуктів варто мінімізувати тим, хто худне.
Як прибрати цукор з раціону повністю? Відповідь: ніяк. Та й не потрібно цього робити. Дійсно корисніше вживати в раціон складні вуглеводи (злаки, овочі, боби), але повністю відмовлятися від цукру немає потреби. Ось знизити їх споживання було б дуже добре!
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В середньому ми їмо 120-150 г додаткового цукру в день, при нормі 25 г. І тут виникають проблеми: і вага, і діабет, і висипання, і цілий спектр різних захворювань.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Де ховається багато цукру?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Бачите, не так складно набрати в рази норму більше. Спробуйте зазирнути в холодильник і упаковку: скільки там вуглеводів (часто цей показник відповідає за цукор) і скільки з них цукру (не всі бренди вказують). Не потрібно відмовлятися, спробуйте просто мінімізувати.
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