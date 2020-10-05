Коварная сладость: эксперт рассказала, где прячется скрытый сахар

Эксперт пояснила, где искать скрытый сахар
Иногда распознать сахар в составе тех или иных продуктов очень сложно, а ведь скрытая сладость или заменители - это лишние калории в рационе! Нутрициолог София Рожко рассказала в Instagram, где скрывается коварный сахар и потребление каких продуктов стоит минимизировать худеющим.
Как убрать сахар из рациона полностью? Ответ: никак. Да и не нужно этого делать. Действительно полезнее употреблять в рацион сложные углеводы (злаки, овощи, бобовые), но отказываться полностью от сахара нет потребности. Вот снизить их потребление было бы очень здорово!
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В среднем мы едим 120-150 г добавочного сахара в день, при норме 25 г. И тут возникают все проблемы: и вес, и диабет, и высыпания, и целый спектр разных заболеваний.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Где прячется много сахара?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Видите, не так сложно набрать в разы норму больше. Попробуйте заглянуть в холодильник и упаковку: сколько там углеводов (часто этот показатель отвечает за сахар) и сколько из них - сахара (не все бренды указывают). Не нужно отказываться, попробуйте просто минимизировать.
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