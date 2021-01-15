Євген Клопотенко розповів, як приготувати хліб вдома

Клопотенко показав на відео, як спекти хліб (фото: pixabay.com)

Відомий кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати вдома смачний хліб.

"Це домашній хліб на дріжджах з суміші житнього та пшеничного борошна з додаванням сухої ромашки. Саме такий хліб, тільки з додаванням гречаного борошна, ми печемо в ресторані. І хоч приготування хліба займає багато часу, але результат того вартий. Він виходить неймовірно смачним і ароматним", - описав кухар рецепт на своєму YouTube-каналі.

З цих інгредієнтів у вас вийде хліб вагою 400-500 грамів

250 г води

• 100 г житнього борошна

• 250 г пшеничного борошна

• 2 ст. л. рослинного масла

• 1 ст. л. цукру

• 12 р "живих" дріжджів

• 5-10 г дрібної сухої ромашки

• ½ ч. л. солі

Як приготувати - покроковий рецепт

Для початку приготуйте опару. У теплій воді (250 г) розчиніть дріжджі (12 м) і додайте цукор (1 ст. л.). Трохи перемішайте і залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі вступили в дію і утворили пінну "шапку" на поверхні. Тепер необхідно з'єднати всі сухі елементи тесту. У мисочці змішайте пшеничне (250 г) та житнє борошно (100 г). Акуратно перемішайте.

Потім додайте ½ ч. л. солі і дрібну суху ромашку (5-10 г на ваш смак). 4. Потім додайте в миску 2 ст. л. рослинного масла і перемішайте. Воно зробить тісто більш еластичним.

Введіть опару і замісити тісто, акуратно перемішуючи його ложкою. Потім вже руками сформуйте з тіста кульку. Накрийте миску з тістом рушником і залиште в теплому місці на 50 хвилин для підйому. Потім акуратно обімніть тісто. Це допоможе випустити з нього зайве повітря. Якщо необхідно, то змочіть руки невеликою кількістю рослинного масла. Поверніть тісто в миску і ще раз залиште його на 50 хвилин в теплому місці без протягів для другого підйому.

Поверхня столу або дошку трохи присипте борошном. Викладіть тісто, що підійшло, і ще раз акуратно обімніть. Сформуйте хліб у формі кулі, акуратно підвертаючих тісто з центру до країв. Укладіть шар на деко. Випікайте хліб в духовці, розігрітій до 220 градусів, протягом приблизно 40 хвилин.

Євген Клопотенко розповів, як приготувати хліб вдома

Як ми писали раніше, відомий кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав рецепт традиційних пампушок, які чудово поєднуються з борщем.