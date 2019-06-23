Які продукти виключити після 30-ти: дієтолог озвучила список

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Експерт по схудненню розповіла, від чого варто відмовитися в зрілому віці

Ні для кого не секрет, що з віком метаболізм сповільнюється і схуднення дається все складніше, тому так важливо зробити правильне харчування не одноразовою акцією, а способом життя. Про те, які продукти краще виключити з раціону після 30-ти років на своїй сторінці в Instagram написала експерт по схудненню Катя Медушкина.

З віком у жінки змінюється гормональний фон і сповільнюється обмін речовин. Тому варто запам'ятати список продуктів, яких варто уникати всім, але після 35-40 років їх вживання точно варто обмежити!

Які продукти слід виключити з раціону:

Вироби з білого борошна

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При виготовленні випічки використовується не тільки біле борошно (ніякої користі, зате висока калорійність), але і велику кількість цукру. І неймовірна кількість маргарину. А він, у свою чергу, містить трансжири, вживання яких безпосередньо пов'язане із збільшенням ймовірності серцево-судинних захворювань.. Крім того, високий глікемічний індекс борошняних продуктів підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Цукор Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Коли ми вживаємо цукор, його вміст у крові збільшується. У результаті підвищується рівень глюкози і відбувається викид інсуліну. Надлишок глюкози переходить в "жирове депо". Цукор, як і всі прості вуглеводи (в тому числі і фрукти!), потрібно скоротити в своєму раціоні до 10% від добової норми калорій!

Сіль Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Сіль затримує рідину в організмі і викликає набряки. Натрій сприяє підвищенню артеріального тиску, підвищує навантаження на серце і нирки.

Фаст-фуд



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Надлишок солі і цукру, трансжири і консерванти... І повна неможливість відстежити склад продуктів. З чого готують в ресторанах швидкого харчування - велике питання.

Пакетовані соки і газовані



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Величезна кількість цукру, що міститься у солодких напоях, на перший погляд непомітно. А між тим в одній банці coca-cola міститься дводенна (!) норма цукру. Прямий шлях до ожиріння та діабету.

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