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Які продукти виключити після 30-ти: дієтолог озвучила список

Lite » Їжа 23.06.2019 - 16:17
Які продукти виключити після 30-ти: дієтолог озвучила список
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт по схудненню розповіла, від чого варто відмовитися в зрілому віці

Ні для кого не секрет, що з віком метаболізм сповільнюється і схуднення дається все складніше, тому так важливо зробити правильне харчування не одноразовою акцією, а способом життя. Про те, які продукти краще виключити з раціону після 30-ти років на своїй сторінці в Instagram написала експерт по схудненню Катя Медушкина.

З віком у жінки змінюється гормональний фон і сповільнюється обмін речовин. Тому варто запам'ятати список продуктів, яких варто уникати всім, але після 35-40 років їх вживання точно варто обмежити!

Які продукти слід виключити з раціону:

Вироби з білого борошна
Які продукти виключити після 30-ти: дієтолог озвучила списокІлюстративне фото (www.pexels.com)⠀

При виготовленні випічки використовується не тільки біле борошно (ніякої користі, зате висока калорійність), але і велику кількість цукру. І неймовірна кількість маргарину. А він, у свою чергу, містить трансжири, вживання яких безпосередньо пов'язане із збільшенням ймовірності серцево-судинних захворювань.. Крім того, високий глікемічний індекс борошняних продуктів підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Цукор Які продукти виключити після 30-ти: дієтолог озвучила списокІлюстративне фото (www.pexels.com)

Коли ми вживаємо цукор, його вміст у крові збільшується. У результаті підвищується рівень глюкози і відбувається викид інсуліну. Надлишок глюкози переходить в "жирове депо". Цукор, як і всі прості вуглеводи (в тому числі і фрукти!), потрібно скоротити в своєму раціоні до 10% від добової норми калорій!

Сіль Які продукти виключити після 30-ти: дієтолог озвучила списокІлюстративне фото (www.pexels.com)

Сіль затримує рідину в організмі і викликає набряки. Натрій сприяє підвищенню артеріального тиску, підвищує навантаження на серце і нирки.

Фаст-фуд

Які продукти виключити після 30-ти: дієтолог озвучила список
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Надлишок солі і цукру, трансжири і консерванти... І повна неможливість відстежити склад продуктів. З чого готують в ресторанах швидкого харчування - велике питання.

Пакетовані соки і газовані

Які продукти виключити після 30-ти: дієтолог озвучила список
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Величезна кількість цукру, що міститься у солодких напоях, на перший погляд непомітно. А між тим в одній банці coca-cola міститься дводенна (!) норма цукру. Прямий шлях до ожиріння та діабету.

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