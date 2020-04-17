ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джерело білка і корисних речовин: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду яєць

Lite » Їжа 17.04.2020 - 13:29
Джерело білка і корисних речовин: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду яєць
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, чим корисний цей продукт і чи є від нього шкода

У Світле свято Великодня варені яйця будуть у кожному домі, у великій кількості. Чому всі так бояться яєць? А не манної каші з цукром, наприклад. Саме її боятися варто, а яйця спокійно їжте хоч кожен день. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, спростувала у своєму Instagram міфи про яйця і розповіла, чим корисний цей продукт.

У яйці міститься весь набір незамінних амінокислот. А це говорить про те, що яйця вважаються джерелом самого повноцінного білка серед усіх тваринних білків. У яйця найвища біологічна цінність.

МІФ. В яйцях потрібно їсти тільки білок. Жовток - це високий холестерин.

ПРАВДА: Жири, які містяться в жовтку, не впливають на підвищення поганого холестерину в крові. В жовтку містяться фосфоліпіди, які, навпаки, ЗНИЖУЮТЬ рівень «поганого» холестерину в крові!

Джерело білка і корисних речовин: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду яєць

Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ. Їсти більше 2 яєць в тиждень не рекомендується, можна посадити печінку.

ПРАВДА: Все як раз навпаки. Фосфоліпіди, що містяться в яйці, допомагають печінці звільнитися від шкідливих токсинів, які разом з іншою їжею і алкоголем потрапляють в наш організм.


Закохайтеся в яйця, адже вони:

  • є повноцінним легкозасвоюваним білком;
  • містять холін, який перешкоджає відкладенню холестерину на стінках судин;
  • вважаються дієтичним продуктом, в одному яйці всього 70 ккал, 10 г білка, 5 г жирів і 1 г вуглеводів;
  • містять фосфоліпіди, які знижують рівень «поганого» холестерину і регулює жировий обмін в організмі, не даючи зайвому жиру відкластися у вас на боках і стегнах;
  • є джерелом багатьох вітамінів
  • є відмінним будівельним матеріалом для м'язової тканини

Джерело білка і корисних речовин: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду яєць
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще два дуже важливих факти про яйця:

1. Спосіб приготування. Смажені в маслі яйця, та ще й з ковбасою і беконом, не мають нічого спільного зі здоровим способом життя і стрункою фігурою.

2. Домашні яйця набагато більш цінні, ніж магазинні.

Якщо у вас немає протипоказань, то яйця можна спокійно їсти кожен день по 2 штуки. Це рекомендує ВООЗ і USDA.

Нагадаємо, нутриціолог Ганна Нікольська опублікувала топ-9 доступних суперфудів для збалансованого раціону.

Меню для довголіття і стрункості: експерт розкрила секрети Топ-9 бюджетних суперфудів для міцного здоров'я: нутриціолог поділилася особистим списком
Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top