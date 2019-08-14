Худнемо без відчуття голоду: як правильно організувати харчування

Частино під час тієт тих, хто худне буквально переслідує відчуття голоду, яке вони стійко терплять. Але потрібно чи це робити і що зробити, щоб уникнути дискомфорту і бажання весь час щось з'їсти? Про те, як правильно організувати харчування і розпрощатися з голодом назавжди, розповіла в Instagram експерт по схудненню Катя Медушкина.

Перше, що хвилює бажаючих позбавиться про зайвих кіло – це меню, адже багато хто вже пробував худнути, але стикалися з одними і тими ж проблемами:

Постійне відчуття голоду, якого всі тепер бояться. Весь час хочеться їсти, але сир, гречка і суха грудка більше не лізуть. Або до вечора ліміт калорій закінчився, а є, як і раніше хочеться. Так собі відчуття, погодьтеся.

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Топ-3 ефективних способу подолати переїдання: експерт дала поради

Після голодування починається обжерливість. І організм починає активно запасати жир. В результаті можна набрати навіть більше, ніж вийшло скинути.

Через голод весь час відчуваєш себе злим, невдоволеним життям. Зриваєшся на колегах або на своїх близьких. Перепади настрою, плаксивість, агресія - це постійні супутники людини, яка сидить на дієті.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Енергії немає, голова не працює. Весь час хочеться спати, стан розбите. Це все через нестачу речовин, які необхідні організму.

Експерт попереджає, що голодувати – це не вихід. Що насправді вам допоможе наступне:

Раціональне харчування. Не просто правильне харчування, як зараз модно говорити. А здорове, збалансоване і РІЗНОМАНІТНЕ харчування. Щоб у ваш організм надходили всі необхідні речовини, не було перепадів настрою, головних болів, втоми і постійного бажання з'їсти щось заборонене.

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Харчуватися потрібно кожні 2,5-3 години, щоб не було стрибків інсуліну. Ви не будете відчувати себе голодною, а значить, не будете в підсумку переїдати.

Дефіцит калорій не більше 20%. Так організм не буде перебувати у стресі, а значить, не буде запасати в жир кожну зайву калорію.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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