ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Худнемо по годинах: дієтолог застерегла від серйозних помилок

Четвер 17 вересня 2020 14:44
Худнемо по годинах: дієтолог застерегла від серйозних помилок
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт розповіла, чим загрожує харчування за часом

Рівні інтервали між прийомами їжі і обмеження часових рамок стали основою безлічі новомодних дієт, які обіцяють відмінні результати. Але чи не зашкодить така схема харчування здоров'ю і чи варто до неї вдаватися? На це запитання на сторінці в Instagram відповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина.

Існує безліч різних дієт і систем харчування, які наказують приймати їжу з якимись обмеженнями у часі. Наприклад:

  • відмова від їжі після шостої вечора
  • харчування один раз в день, а весь інший час - тільки вода
  • інтервальне голодування - скорочення "харчового вікна" до 8 годин на добу, а потім 16 годин голоду
  • голодування раз на тиждень, коли людина харчується як завгодно протягом 5-6 днів, а потім від 24 до 48 годин голодує
  • обмеження раціону до одного-двох продуктів на тиждень / два / місяць, а потім повернення до колишнього способу життя і тд.

Худнемо по годинах: дієтолог застерегла від серйозних помилок

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи можна схуднути на таких системах живлення? Так, цілком можна. Якщо за рахунок обмеження часу прийому їжі у вас знижується добова калорійність вашого раціону.

Варто так харчуватися? Ні. Це не найкращі методи схуднення.

Чому?

  • нерегулярне харчування створює різкі перепади рівня цукру в крові
  • тривалі проміжки голодування провокують подальше переїдання і, як наслідок, проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту
  • нестача поживних речовин, вітамінів і мінералів у випадку тривалого голодування або монодієт рано чи пізно призведе до зриву і повернення ваги, а головне - до збоїв у метаболізмі, виробленню гормонів, оновлення клітин і в роботі інших систем організму
  • різке схуднення на повному голодуванні призведе до втрати якості тіла, обвисання шкіри, а недолік білка - до в'ялості м'язів
  • якщо в періоди прийому їжі ви будете продовжувати переїдати - то ніякого ефекту від вашого "особливого" часу харчування не буде

Худнемо по годинах: дієтолог застерегла від серйозних помилок

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стежити за годинником під час схуднення, звичайно ж, потрібно. Але тільки для того, щоб ваші прийоми їжі були вчасно - кожні три години. А не для того, щоб нічого не їсти.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла про користь різних видів зелені.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Їжа схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся