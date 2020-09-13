Молодо-зелено: натриціолог розкрила правду про зелень в раціоні

Експерт перерахувала корисні види зелені
Кущик салату, його хрускіт, або ви згадайте смак кропу і петрушки, а може, запах кінзи. Зараз хтось подумав: "Фу, кінза, не люблю". У всіх різні смакові уподобання, але зелень повинна бути невід'ємною частиною нашого раціону, стверджує нутрицолог Світлана Нікітчук в Instagram.
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В зелені міститься хлорофіл. Він не тільки дає зелений колір листя, водоростей і деяких овочів, але і приносить особливу користь нашому організму:
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Якщо цих чудес вам недостатньо, щоб вразити і почати їсти більше зелені, то розповім про користь найбільш доступних її видів:
Кріп. Містить вітаміни С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолієва кислота, а також мінерали: залізо, калій, магній, кальцій, фосфор.
Одним з головних достоїнств кропу є його здатність усувати метеоризм. Давати його можна навіть маленьким дітям, у вигляді відвару;
Відвар кропу має протизапальну дію, його використовують при лікуванні кон'юнктивіту.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Кріп має допоміжне дію в боротьбі з головним болем;
Активізує обмін речовин, а значить допомагає схуднути.
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Кінза. Ви знали, що коріандр – це насіння кінзи? Його зелень насичена вітаміном С, каротином, ефірними маслами, містить вітаміни А1, В1, В2.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Петрушка. У цьому дивовижному рослині вітаміну С більше, ніж у цитрусових. Вагітним жінкам петрушку краще не вживати, вона стимулює м'язи матки. Додавати зелене листя можна до більшості страв. Добре робити смузі з зеленню і фруктами, це вихід, якщо діти не люблять жувати петрушку.
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