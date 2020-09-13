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Молодо-зелено: натриціолог розкрила правду про зелень в раціоні

Неділя 13 вересня 2020 12:38
Молодо-зелено: натриціолог розкрила правду про зелень в раціоні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Експерт перерахувала корисні види зелені

Кущик салату, його хрускіт, або ви згадайте смак кропу і петрушки, а може, запах кінзи. Зараз хтось подумав: "Фу, кінза, не люблю". У всіх різні смакові уподобання, але зелень повинна бути невід'ємною частиною нашого раціону, стверджує нутрицолог Світлана Нікітчук в Instagram.

В зелені міститься хлорофіл. Він не тільки дає зелений колір листя, водоростей і деяких овочів, але і приносить особливу користь нашому організму:

  • стимулює імунну систему;
  • сприяє оновленню тканин і швидкому загоєнню ран;
  • чинить антибактеріальну дію;
  • відновлює мікрофлору;
  • очищає кров;
  • нейтралізує і виводить токсини.

Молодо-зелено: натриціолог розкрила правду про зелень в раціоні


Якщо цих чудес вам недостатньо, щоб вразити і почати їсти більше зелені, то розповім про користь найбільш доступних її видів:

Кріп. Містить вітаміни С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолієва кислота, а також мінерали: залізо, калій, магній, кальцій, фосфор.

Одним з головних достоїнств кропу є його здатність усувати метеоризм. Давати його можна навіть маленьким дітям, у вигляді відвару;

Відвар кропу має протизапальну дію, його використовують при лікуванні кон'юнктивіту.

Молодо-зелено: натриціолог розкрила правду про зелень в раціоні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кріп має допоміжне дію в боротьбі з головним болем;

Активізує обмін речовин, а значить допомагає схуднути.

Кінза. Ви знали, що коріандр – це насіння кінзи? Його зелень насичена вітаміном С, каротином, ефірними маслами, містить вітаміни А1, В1, В2.

  • Знижує артеріальний тиск,
  • Покращує сон,
  • Може підвищувати апетит
  • Захоплюватися кінзою не слід людям хворим на холецистит.

Молодо-зелено: натриціолог розкрила правду про зелень в раціоні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Петрушка. У цьому дивовижному рослині вітаміну С більше, ніж у цитрусових. Вагітним жінкам петрушку краще не вживати, вона стимулює м'язи матки. Додавати зелене листя можна до більшості страв. Добре робити смузі з зеленню і фруктами, це вихід, якщо діти не люблять жувати петрушку.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко поділилася дієвими способами все ж добитися плоского животика.

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