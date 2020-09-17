ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Худеем по часам: диетолог предостерегла от серьезных заблуждений

Четверг 17 сентября 2020 14:44
Худеем по часам: диетолог предостерегла от серьезных заблуждений
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт расказала, чем чревато питание по времени

Равные интервалы между приемами пищи и ограничения временных рамок стали основой множества новомодных диеты, которые обещают отличные результаты. Но не навредит ли такая схема питания здоровью и стоит ли к ней прибегать? На этот вопрос на странице в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

Существует множество различных диет и систем питания, которые предписывают принимать пищу с какими-то ограничениями во времени. Например:

  • отказ от пищи после шести вечера
  • питание один раз в день, а все остальное время - только вода
  • интервальное голодание - сокращение “пищевого окна” до 8 часов в сутки, а потом 16 часов голода
  • голодание раз в неделю, когда человек питается как угодно в течение 5-6 дней, а потом от 24 до 48 часов голодает
  • ограничение рациона до одного-двух продуктов на неделю / две / месяц, а потом возвращение к прежнему образу жизни и т.д.

Худеем по часам: диетолог предостерегла от серьезных заблуждений

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли похудеть на таких системах питания? Да, вполне можно. Если за счет ограничения времени приема пищи у вас снижается суточная калорийность вашего рациона.

Стоит ли так питаться? Нет. Это не самые лучшие методы похудения.

Почему?

  • нерегулярное питание создает резкие перепады уровня сахара в крови
  • длительные промежутки голодания провоцируют последующее переедание и, как следствие, проблемы с работой ЖКТ
  • нехватка питательных веществ, витаминов и минералов в случае длительного голодания или монодиет рано или поздно приведет к срыву и возвращению веса, а главное - к сбоям в метаболизме, выработке гормонов, обновлении клеток и в работе других систем организма
  • резкое похудение на полном голодании приведет к потере качества тела, обвисанию кожи, а недостаток белка - к дряблости мышц
  • если в периоды приема пищи вы будете продолжать переедать - то никакого эффекта от вашего “особенного” времени питания не будет.

Худеем по часам: диетолог предостерегла от серьезных заблуждений

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Следить за часами во время похудения, конечно же, нужно. Но только для того, чтобы ваши приемы пищи были вовремя - каждые три часа. А не для того, чтобы ничего не есть.

Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук рассказала о пользе различных видов зелени.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Еда похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь