Клопотенко розкрив секрети найсмачніших пельменів з курячим фаршем

Що може бути смачніше домашніх пельменів, та ще й з корисним курячим м'ясом. Кулінар Євген Клопотенко розкрив секретні фішечки соковитого фаршу та заварного тіста, яке не рветься.

Секрети начинки для пельменів. Важливо обирати якісне свіже м'ясо. До фаршу можна додати трохи зерен фенхелю і подрібненої зелені петрушки. Щоб начинка стала соковитою, додайте до неї холодної води та добре вимішайте фарш, він повинен здаватися трохи вологим.

Секрети тіста для пельменів. Тісто може завітрюватися з країв, через що його може бути важко зліпити. Щоб цього уникнути, не розкочуйте та не діліть на кружечки одразу все тісто, робіть це поступово. Начинку викладайте з іншого боку кружечку - того, що був на дошці.

Інгредієнти на 30 пельменів (кількість залежить від розміру)

Для тіста:

500 г борошна (+для підпилу)

250 мл гарячої води

3 ст. л олії

1/2 ч. л. солі

Для начинки:

500 г курячого фаршу

50 мл холодної води

10 гілочок петрушки

1/2 ч. л насіння фенхелю

вершкове масло, сметана чи оцет для подачі

сіль та перець до смаку

Покрокове приготування страви

Для тіста у великій мисці змішайте 500 г борошна зі 3 ст. л олії та 1/2 ч. л. солі.

Влийте 250 мл гарячої води. Перемішайте спочатку ложкою, потім продовжуйте вимішувати руками. Тісто має вийти еластичним та пружним. Обгорніть тісто плівкою та поки відкладіть.

Для начинки викладіть у миску 500 г курячого фаршу (готового, або зробіть самі). Добре помийте 10 гілочок петрушки, відділіть листочки та дрібно їх посічіть, висипте у миску із фаршем.

У фарш додайте 1/2 ч. л. насіння фенхелю та сіль із перцем до смаку, влийте 50 мл холодної води. Ретельно вимішайте фарш та трохи відбийте його об дно миски, в якій вимішуєте.

Підпиліть велику дошку чи робочу поверхню борошном, візьміть половину тіста та розкачайте у тонкий пласт товщиною приблизно 2 мм. Чим тоншим буде тісто, тим краще. Будемо ліпити пельмені у два етапи, аби тісто не занадто обвітрювалося.

Склянкою, келихом для вина чи невеликим кулінарним кільцем витискайте кружальця з тіста. У кожен кружечок тіста і вкладайте по 1 ч. л. начинки. Тут важливо дотримуватися балансу між кількістю начинки та тіста.

Спочатку заліпіть краї, як на вареник, а потім об’єднайте обидва кінці, закручуючи в пельмень. Сформуйте пельмені й з другої половини тіста. Краще викладати їх на підпилену борошном поверхню, аби вони не пристали та не порвалися.

Варіть пельмені у підсоленій киплячій воді приблизно 5 хвилин, до готовності фаршу. Коли опустите пельмені у воду, легенько перемішайте дерев’яною лопаткою, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Та не робіть це дуже заповзято, щоб не порвати пельмені.

Готові пельмені викладіть у миску і заправте сметаною, оцтом чи вершковим маслом, притрусіть чорним свіжомеленим перцем до смаку.

Ви можете не варити одразу всі пельмені, частину покладіть у морозильну камеру, зберігати їх можна приблизно місяць.