Експерт назвала топ-5 джерел вітамінів взимку

Зима і рання весна - найскладніший час для організму. Той час, коли у багатьох проявляється дефіцит вітамінів. Це зрозуміло, овочі і фрукти або старого врожаю або вирощені в умовах «швидше і лише б продати». Чого коштують одні гумові помідори... Популярний блогер-дієтолог Інна Foodfit, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, на своїй сторінці в Instagram поділилася списком найбільш вітамінних продуктів для зими-весни.

Топ-5 джерел вітамінів взимку:



1. Журавлина

Це осінньо-зимня ягода, але чудово зберігається до ранньої весни - вітамінна бомба. Містить вітаміни С і РР, залізо, йод, срібло, фосфор, магній і калій. Журавлинний морс не тільки підвищує і зміцнює імунітет, але і виводить всі шлаки з організму.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Квашена капуста

Мастхев зими. Це найдоступніший і при цьому корисний продукт. Квашена капуста відмінне зимове джерело вітаміну С. Також містить вітаміни групи В, сірку, цинк, бор, залізо, кальцій, калій, натрій, фосфор. Квашена капуста набагато корисніше, ніж тушкована. Бактерії, які утворюються при квашенні капусти, підтримують корисну мікрофлору кишечника, знищують патогенні мікроорганізми і усувають дисбактеріоз. При цьому квашена капуста містить мало калорій і відмінно підходить тим, хто стежить за вагою.

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3. Заморожування

Заморожування - найкращий спосіб зберегти у літніх продуктах вітаміни і мінеральні речовини. Заморожувати можна овочі, ягоди і навіть зелень. При такому способі зберігання корисні властивості залишаються. Якщо ви не робили заготовок - можна купувати заморожені продукти, але дивитися на якість.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

4. Імбир

Є антиоксидантом, зміцнює імунітет, є джерелом вітамінів В1, В2, РР, С, калію, заліза, магнію, кальцію. Додавайте до страв або заварюйте з ним чай.

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5. Шипшина

Шипшина - справжнє джерело корисності! Максимум вітамінів! Способів заварювання шипшини безліч. Можна пити в чистому вигляді, можна додавати в чай.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

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