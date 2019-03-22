ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Їжа для схуднення": експерт розкрила правду про дієтичні продукти

Lite » Їжа 22.03.2019 - 14:11
"Їжа для схуднення": експерт розкрила правду про дієтичні продукти
Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)

Дієтолог розповіла, чи можуть певні продукти допомогти схуднути

Багатьох людей цікавить "що б такого з'їсти, щоб схуднути". Чи справді існують продукти, які можуть допомогти в боротьбі із зайвими кілограмами? Відповідь на це животрепетне питання дала популярний дієтолог-блогер Олена на своїй сторінці в Instagram. За словами експерта, "чарівної" їжі не існує.

При цьому дуже важливо уважно вивчати склад на етикетках, оскільки часто так звані дієтичні продукти містять багато цукру і інших не дуже корисних речовин.

Всі продукти "для схуднення" вона умовно розділила на 3 групи:

1. Низькокалорійні

Відверто хімозні соуси/джеми/добавки а-ля "0 ккал". З чого потрібно створити продукт, щоб маючи смак, колір і структуру, його калорійність прагнула до нуля?
На мій погляд, краще з'їсти ложку домашнього варення, вписавши в норму, ніж наминати безкалорійний джем. Сюди ж віднесу і знежирені йогурти/сирки. Ну і що, що у складі гора цукру, ароматизаторів і консервантів, зате жирність 1,5%

Низькокалорійне не рівно здорове!

&quot;Їжа для схуднення&quot;: експерт розкрила правду про дієтичні продукти

Фото: (pixabay.com)

2. Реально дієтичні продукти

Показані при спеціальному харчуванні. Цукерки/печиво на фруктозі за складом нічим не відрізняються від звичайних, але з цукром. А здоровій людині синтетична фруктоза не потрібна і шкідлива. Безглютенові, безлактозні продукти для людей з непереносимістю. "Худнущими" властивостями не володіють.

Дієтичні продукти - для людей з певними обмеженнями в харчуванні.

&quot;Їжа для схуднення&quot;: експерт розкрила правду про дієтичні продукти

Фото: (pixabay.com)

3. Маркетингові продукти

Упаковки рясніють написами "Для схуднення", "Фітнес". Склад же часто залишає бажати кращого, а вартість дуууже завищена.

Білкові коктейлі, чия дія базується на банальному дефіциті калорій. "Диво"-чемоданчики з сухим або замороженим харчуванням - принцип дії той же. Батончики з кілометровим складом. Розчинні кави/супи, що відрізняються від аналогів типу кави 3-в-1 і супу-хвилинки лише додаванням якої-небудь речовини, на тисячну частку здатної прискорити обмін речовин (імбир або там, гарцинія камбоджійська). Не лінуємося вивчати і аналізувати склади.

&quot;Їжа для схуднення&quot;: експерт розкрила правду про дієтичні продукти
Фото (instagram.com/elena_goodfood)

Висновки, як завжди на поверхні, але чомусь багатьом важко їх прийняти:

  • Продуктів ДЛЯ схуднення/потовстіння не існує.
  • Механізм схуднення полягає в ДЕФІЦИТІ калорій
  • Секрет здорової стрункості криється в АДЕКВАТНОМУ (15-20%) дефіцит калорій і ЯКІСНИХ нутрієнтах


Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус розповіла, як смачно і правильно готувати овочі.

Ми також повідомляли, що дієтолог Тіана Фіалкова пояснила, як правильно харчуватися в пост.

До речі, дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути.

Топ-7 помилок при бажанні отримати тонку талію і плоский животик Дієтолог пояснила, як правильно харчуватися в піст
Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся