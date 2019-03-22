"Їжа для схуднення": експерт розкрила правду про дієтичні продукти

Дієтолог розповіла, чи можуть певні продукти допомогти схуднути
Багатьох людей цікавить "що б такого з'їсти, щоб схуднути". Чи справді існують продукти, які можуть допомогти в боротьбі із зайвими кілограмами? Відповідь на це животрепетне питання дала популярний дієтолог-блогер Олена на своїй сторінці в Instagram. За словами експерта, "чарівної" їжі не існує.
При цьому дуже важливо уважно вивчати склад на етикетках, оскільки часто так звані дієтичні продукти містять багато цукру і інших не дуже корисних речовин.
Всі продукти "для схуднення" вона умовно розділила на 3 групи:
⠀
1. Низькокалорійні
Відверто хімозні соуси/джеми/добавки а-ля "0 ккал". З чого потрібно створити продукт, щоб маючи смак, колір і структуру, його калорійність прагнула до нуля?
На мій погляд, краще з'їсти ложку домашнього варення, вписавши в норму, ніж наминати безкалорійний джем. Сюди ж віднесу і знежирені йогурти/сирки. Ну і що, що у складі гора цукру, ароматизаторів і консервантів, зате жирність 1,5%
Низькокалорійне не рівно здорове!
⠀
Фото: (pixabay.com)
2. Реально дієтичні продукти
Показані при спеціальному харчуванні. Цукерки/печиво на фруктозі за складом нічим не відрізняються від звичайних, але з цукром. А здоровій людині синтетична фруктоза не потрібна і шкідлива. Безглютенові, безлактозні продукти для людей з непереносимістю. "Худнущими" властивостями не володіють.
⠀
Дієтичні продукти - для людей з певними обмеженнями в харчуванні.
⠀
Фото: (pixabay.com)
3. Маркетингові продукти
Упаковки рясніють написами "Для схуднення", "Фітнес". Склад же часто залишає бажати кращого, а вартість дуууже завищена.
Білкові коктейлі, чия дія базується на банальному дефіциті калорій. "Диво"-чемоданчики з сухим або замороженим харчуванням - принцип дії той же. Батончики з кілометровим складом. Розчинні кави/супи, що відрізняються від аналогів типу кави 3-в-1 і супу-хвилинки лише додаванням якої-небудь речовини, на тисячну частку здатної прискорити обмін речовин (імбир або там, гарцинія камбоджійська). Не лінуємося вивчати і аналізувати склади.
Фото (instagram.com/elena_goodfood)⠀
Висновки, як завжди на поверхні, але чомусь багатьом важко їх прийняти:
⠀
Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус розповіла, як смачно і правильно готувати овочі.
Ми також повідомляли, що дієтолог Тіана Фіалкова пояснила, як правильно харчуватися в пост.
До речі, дієтолог назвала лжекорисні продукти, які заважають схуднути.