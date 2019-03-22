"Еда для похудения": эксперт раскрыла правду о диетических продуктах

Диетолог рассказала, могут ли определенные продукты помочь похудеть
Многих людей интересует, "что бы такого съесть, чтобы похудеть". Действительно ли существуют продукты, которые могут помочь в борьбе с лишними килограммами? Ответ на этот животрепещущий вопрос дала популярный диетолог-блогер Елена на своей странице в Instagram. По словам эксперта, "волшебной" еды не существует.
При этом очень важно внимательно изучать состав на этикетках, поскольку часто так называемые диетические продукты содержат много сахара и других не очень полезных веществ.
Все продукты "для похудения" она условно разделила на 3 группы:
⠀
1. Низкокалорийные
Откровенно химозные соусы/джемы/добавки а-ля "0 ккал". Из чего нужно создать продукт, чтобы имея вкус, цвет и структуру, его калорийность стремилась к нулю?
На мой взгляд, лучше съесть ложку домашнего варенья, вписав в норму, чем уплетать безкалорийный джем. Сюда же отнесу и обезжиренные йогурты/творожки. Ну и что, что в составе гора сахара, ароматизаторов и консервантов, зато жирность 1,5%
Низкокалорийное не равно здоровое!
⠀
Фото: (pixabay.com)
2. Реально диетические продукты
Показаны при специальном питании. Конфеты/печенье на фруктозе по составу ничем не отличаются от обычных, но с сахаром. А здоровому человеку синтетическая фруктоза не нужна и вредна. Безглютеновые, безлактозные продукты для людей с непереносимостью. "Похудательными" свойствами не обладают.
⠀
Диетические продукты - для людей с определенными ограничениями в питании.
⠀
Фото: (pixabay.com)
3. Маркетинговые продукты
Упаковки пестрят надписями "Для похудения", "Фитнес". Состав же часто оставляет желать лучшего, а стоимость ооочень завышена.
Белковые коктейли, чье действие основано на банальном дефиците калорий. "Чудо"-чемоданчики с сухим или замороженным питанием - принцип действия тот же. Батончики с километровым составом. Растворимые кофе/супы, отличающиеся от аналогов типа кофе 3-в-1 и супа-минутки лишь добавлением какого-либо вещества, на тысячную долю способного ускорить обмен веществ (имбирь или там, гарциния камбоджийская). Не ленимся изучать и анализировать составы.
Фото (instagram.com/elena_goodfood)⠀
Выводы, как всегда на поверхности, но почему-то многим тяжело их принять:
⠀
Напомним, диетолог Светлана Фус рассказала, как вкусно и правильно готовить овощи.
Мы также сообщали, что диетолог Тиана Фиалкова объяснила, как правильно питаться в пост.
Кстати, диетолог назвала лжеполезные продукты, которые мешают похудеть.