Дієтолог назвала топ-3 правила здорового харчування

Якщо хочете нормалізувати вагу і оздоровити організм - слідуйте цим трьом пунктам

Профессиональный диетолог Светлана Фус, которая ранее развенчала мифы о питании и похудении, решила поделиться со своими подписчиками тремя важными правилами правильного питания. Основные шаги, которые помогут вам похудеть или же держать вес в норме, а также отлично себя чувствовать, она перечислила на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что необходимо тратить больше энергии, чем вы получаете с пищей.

Первое правило здорового питания – это гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой в течение дня и энергии, которая расходуется. То есть, если вы будете употреблять энергии с едой больше, чем тратите, тогда она лишними килограммами будет оставаться на вашей фигуре. Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, нужно потреблять достаточно энергии для поддержания жизненно важных функций и вести активный образ жизни, более активно расходуя энергию.

Фото (unsplash.com)

Второе правило питания – это сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества — разнообразные белки, полезные жиры и углеводы. Разработать индивидуальную систему питания, наиболее подходящую для удовлетворения всех физиологических потребностей, самостоятельно – достаточно сложно, да и далеко не факт, что получится с первого раза подобрать правильный рацион без необходимых знаний.

Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, Вы можете обратиться к квалифицированным специалистам. После анализа вашего дневника питания, оценки состояния здоровья, для вас разработают сбалансированный рацион и дадут рекомендации для получения наилучших результатов.

Фото (unsplash.com)

Третье и не менее важное правило здорового питания – это режим приема пищи. Ведь от того, насколько правильно вы подберете продукты зависит только половина успеха. Вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения – это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления.

Фото (unsplash.com)

Напомним, диетолог Оксана Скиталинская назвала продукты из повседневного рациона, которые провоцируют плохое настроение.

Отметим, что Светлана Фус заявляла о том, что правильно приготовленная каша способна не только насытить организм, но и минимизировать тягу к сладкому.

К слову, эксперт раскрыла правду о похудении тех, кому за 40 и развеяла заблуждения, связанные с возрастными ограничениями.