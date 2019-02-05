Дієтолог назвала топ-3 правила здорового харчування

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Якщо хочете нормалізувати вагу і оздоровити організм - слідуйте цим трьом пунктам

Професійний дієтолог Світлана Фус, яка раніше розвіяла міфи про харчування і схуднення, вирішила поділитися зі своїми підписниками трьома важливими правилами правильного харчування. Основні кроки, які допоможуть вам схуднути або ж тримати вагу в нормі, а також відмінно себе почувати, вона перерахувала на своїй сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що необхідно витрачати більше енергії, ніж ви отримуєте з їжею.

Перше правило здорового харчування – це гармонійне співвідношення енергії, яка надходить з їжею протягом дня і енергії, яка витрачається. Тобто, якщо ви будете вживати енергії з їжею більше, ніж витрачаєте, тоді вона зайвими кілограмами буде залишатися на вашій фігурі. Для того, щоб схуднення було ефективним і безпечним для здоров'я, потрібно споживати достатньо енергії для підтримки життєво важливих функцій і вести активний спосіб життя, більш активно витрачаючи енергію.

Фото (unsplash.com)

Друге правило харчування – збалансоване щоденне меню, в яке повинні входити всі необхідні для організму речовини — різноманітні білки, корисні жири і вуглеводи. Розробити індивідуальну систему харчування, найбільш підходящу для задоволення всіх фізіологічних потреб, самостійно досить складно, та і далеко не факт, що вийде з першого разу підібрати правильний раціон без необхідних знань.

Для того, щоб розібратися з цим питанням, Ви можете звернутися до кваліфікованих фахівців. Після аналізу вашого щоденника харчування, оцінки стану здоров'я, для вас розроблять збалансований раціон і дадуть рекомендації для отримання найкращих результатів.

Фото (unsplash.com)

Третє і не менш важливе правило здорового харчування – це режим прийому їжі. Адже від того, наскільки правильно ви підберете продукти залежить тільки половина успіху. Друга частина ефективного, а головне безпечного схуднення – це вміле чергування цих продуктів, кратність і регулярність їх вживання.

Фото (unsplash.com)

Нагадаємо, дієтолог Оксана Скиталінська назвала продукти з повсякденного раціону, які провокують поганий настрій.

Зазначимо, що Світлана Фус заявляла про те, що правильно приготована каша здатна не тільки наситити організм, але і мінімізувати тягу до солодкого.

До речі, експерт розкрила правду про схуднення тих, кому за 40 і розвіяла міфи, пов'язані з віковими обмеженнями.