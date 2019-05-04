Дієтолог навчила правильно готувати супи для здоров'я та красивої фігури

Експерт назвала користь перших страв
Суп – традиційно перша страва, якою багато нехтують. Чи потрібно включати його в раціон, в чому полягає користь і як правильного готувати цю страву? Про це розповіла на сторінці в Instaram професійний дієтолог Альбіна Комісарова.
Експерт озвучила важливі нюанси, які варто враховувати під час приготування супу, щоб зробити страву не тільки смачною, але і корисною.
Суп можна включати в раціон дорослої людини, так і в раціон дитини щодня. Питання в тому, який це має бути суп?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Суп - відмінна ідея, щоб збільшити кількість овочів в раціоні! У страву рекомендується додавати порцію бобових, щоб отримати порцію рослинного білка. Можна і потрібно додавати крупи, макарони і навіть картопля! Не від картоплі товстіють, а від переїдання та низької активності.
В суп варто класти птицю, вже потім, відварну або у вигляді фрикадельок. Ця перша страва дуже добре насичує за рахунок обсягу, але через малу калорійність - ненадовго і незабаром ви захочете їсти знову. Додайте до супу шматочок цільнозернового хліба!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Потрібний чи суп для нормальної роботи кишечника?
Ні, достатнього споживання овочів і фруктів, цільнозернових продуктів вистачить.
Потрібен м'ясний бульйон, якщо ти отруївся/захворів?
Ні, після отруєння найгірше давати жирний бульйон, навіщо зайве навантаження на підшлункову і жовчний міхур?
У підсумку: супи можна, однак суп повинен бути правильний, корисний і, звичайно, смачний!
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