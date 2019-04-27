Беремо на замітку і худнемо: звички струнких людей

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, що саме потрібно змінити в собі, щоб почати худнути

Багато хто впевнені, що схуднення - це досить складно і пов'язано з багатьма обмеженнями, однак професійний дієтолог Олена Кален з цим не згодна. Вона вважає, що стати худим дуже просто - потрібно всього лише дотримуватися звичок струнких людей, і вага буде знижуватися. Про те, що саме потрібно змінити в собі, щоб запустити процес схуднення, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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За словами експерта, секрет у тому, що треба мислити і діяти, як стрункий чоловік. Для струнких людей бути струнким природно і ви можете цього навчитися через зміну свого мислення, а потім і способу життя.

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Вона також назвала кілька звичок струнких людей, запровадивши які, ви почнете свій шлях до бажаної ваги.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

1. Природно стрункі люди їдять, коли відчувають голод. Вони не засмучуються, що пропустили щось смачне, відмовилися від торта, вони відразу відставляють їжу, коли наїлися, навіть якщо в тарілці щось залишилося.

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2. Природно стрункі люди їдять те, що їм хочеться. Вони не доїдають, щоб не пропало або тому що сплачено. Вони їдять тільки ту їжу, яка їм подобається і втамовує голод.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

3. Стрункі їдять усвідомлено, насолоджуючись кожним шматочком. Вони не заїдають стреси, не їдять перед телевізором. Вони насолоджуються їжею.

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"Порівняйте, які звички відрізняють вас від стрункої людини? Звертайте увагу на свою поведінку і починайте діяти і мислити, як струнка людина", - зазначила дієтолог.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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