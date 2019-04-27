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Берем на заметку и худеем: привычки стройных людей

Lite » Еда 27.04.2019 - 15:02
Берем на заметку и худеем: привычки стройных людей
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, что именно нужно изменить в себе, чтобы начать худеть

Многие уверены, что похудение - это довольно сложно и связано с многими ограничениями, однако профессиональный диетолог Елена Кален с этим не согласна. Она считает, что стать худым очень просто - нужно всего лишь придерживаться привычек стройных людей, и вес будет снижаться. О том, что именно нужно изменить в себе, чтобы запустить процесс похудения, она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, секрет в том, что надо мыслить и действовать, как стройный человек. Для стройных людей быть стройным естественно и вы можете этому обучиться через изменение своего мышления, а затем и образа жизни.

Она также назвала несколько привычек стройных людей, внедрив которые, вы начнете свой путь к желаемому весу.

Берем на заметку и худеем: привычки стройных людей
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

1. Естественно стройные люди едят, когда испытывают голод. Они не расстраиваются, что пропустили что-то вкусное, отказались от торта, они сразу отставляют пищу, когда наелись, даже если в тарелке что-то осталось.

2. Естественно стройные люди едят то, что им хочется. Они не доедают, чтобы не пропало или потому что уплачено. Они едят только ту еду, которая им нравится и утоляет голод.

Берем на заметку и худеем: привычки стройных людей
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Стройные едят осознанно, наслаждаясь каждым кусочком. Они не заедают стрессы, не едят перед телевизором. Они наслаждаются пищей.

"Сравните, какие привычки отличают вас от стройного человека? Обращайте внимание на свое поведение и начинайте действовать и мыслить, как стройный человек", - отметила диетолог.

Берем на заметку и худеем: привычки стройных людей
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Евгения Меглинская рассказала об упражнении для осознанного питания, которое поможет перестать переедать.

Ранее диетолог Тиана Фиалкова поделилась рекомендациями, как правильно сочетать продукты.

Кстати, диетолог Елена Кален привела топ-5 правил для похудения перед пляжным сезоном.

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