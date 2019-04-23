Як перестати переїдати: вправа для усвідомленого харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, як вчасно зупинитися і не з'їсти зайвого

Одна з найпоширеніших причин зайвої ваги є переїдання, коли ми їмо більше, ніж нам насправді потрібно. Як правило, часто відбувається переїдання, коли ми їмо на автоматі, не помічаючи, як вже переїли. Популярний дієтолог Євгенія Меглінська розповіла, як з цим боротися - вам допоможе одна з вправ для підвищення усвідомленості - "родзинка".

Завдяки їй ви зможете їсти більш уважно до себе і своїх відчуттів в тілі, а в результаті - вміти вчасно зупинитися.



Виділіть собі час, щоб вас ніхто не турбував. Візьміть одну-єдину родзинку, покладіть її на долоню. Розгляньте як слід: форму, колір, звивинки, постарайтеся відчути її шорсткість або гладкість, помацати пальцями.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Потім піднесіть до носа і вдихніть аромат. Чи подобається вам цей запах? Можливо, він збудить у вас якісь спогади або асоціації. Просто позначте їх. Можливо у вас виділилася слина і вам захотілося з'їсти родзинку, але не поспішайте.



Покладіть родзинку в рот. Потримайте на язику. Покатайте в роті, відчуваючи текстуру (щільність, в'язкість, липкість?) і температуру (прохолодна, холодна, тепла, нейтральна?)



Потім акуратно її розкусіть. Відчувайте все нові і нові нотки смаку (солодкий, кисло-солодкий, терпкий, гіркий, терпкий?), консистенцію. Як змінюється смак у процесі пережовування? Поставте бали задоволення цією родзинкою, від 0 до 10, де 10 - це божественний досвід, а 0 - зовсім не сподобалося.



Простежте за бажанням її проковтнути. Відчувайте процес ковтання.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Таку вправу можна виконувати з будь-якою їжею, особливо з тією, якою ви можете переїсти. Можливо, в процесі у вас з'являться якісь асоціації, може хтось вам сказав щось недоречне, або спливуть шкільні роки, коли вас дражнили. А може бути, якась їжа буде асоціюватися з теплом, турботою або святом!



Дозвольте собі прожити ці почуття, побути з ними. Таким чином смакота і особлива роль цієї їжі буде знижуватися. І тоді ви "подружитеся" з продуктами, які вважали, що можете їсти тоннами, а тому - забороняли собі.

"Перший раз рекомендую зробити, коли ви знаходитесь одна, але коли у вас уже буде цей навик, сміливо можна їсти усвідомлено в оточенні інших людей, ніхто нічого й не помітить, якщо ви не будете закривати очі. Зате ви зможете не зриватися і їсти до спокійної ситості, не обмежуючи себе і не контролюючи кожен грам їжі", - підсумувала експерт.

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