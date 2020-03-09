Що таке ферментовані напої і чим вони корисні: відповідь експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про благотворний вплив на організм ферментованих напоїв

Про те, що тим, хто худне, і не тільки, слід пити достатню кількість рідини в день для того, щоб зайві кіло йшли швидше, а органи і системи працювали як годинник, знає кожен. Але яким напоям ще варто віддати перевагу? Нутриціолог Світлана Нікітчук, яка раніше розкрила правду про систему харчування 60, розповіла в Instagram про ферментовані напої, які благотворно впливають на здоров'я і фігуру.

Ферментовані напої – напої, які пройшли бродіння. Це: кефір, айран, квас, іван-чай, чайний гриб (нова назва комбуча), пиво, медовуха.

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Раніше продукти спеціально ферментувалися, для тривалого зберігання. Адже кисле середовище, що перешкоджає розмноженню шкідливих бактерій, зберігає харчові якості і смак.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ферментована їжа легше засвоюється. В кефірі, чайному грибі, квасі, йогуртах та інших продуктах, які пройшли бродіння, містяться пробіотики. З їх допомогою організм оздоровлюється. Нормалізується робота кишечника, підвищується імунітет, знижується ризик розвитку виразки шлунка.

Особливо корисні солодові напої з пророщених злаків: жита, пшениці, ячменю, кукурудзи і вівса.

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Зернові - від природи багаті біологічно цінними компонентами: магнієм, фосфором, селеном, марганцем, кальцієм. У солодових - багато амінокислот, які стимулюють білковий обмін, для розвитку і росту м'язів.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ферментовані напої корисні після тренувань. Амінокислотний склад напоїв "заспокоює" кишечник і знижує напруга в тілі і голові.

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Але не всі ферментовані напої корисні. Є і ті, що містять алкоголь. Це пиво, вино і медовуха. Через алкоголь - краще ними не зловживати.

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