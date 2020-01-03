Леся Нікітюк засвітила декольте на спокусливому фото і влаштувала новорічну ревізію

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала, як відпочиває в Києві

Леся Нікітюк з розмахом відсвяткувала Новий рік в одному зі столичних клубів в колі друзів. Леся обрала для зустрічі Року білого метталической щура білосніжне вбрання під вже відомим "брендом" "самашила" - топ з пір'ям і штани-кльош по фігурі. Поки свята тривають, Леді Ле не упускає можливості насолодитися безтурботністю і весело провести час, а також балує шанувальників свіжими фото і відео в Instagram.

Так, ведуча показала вельми спокусливий лук, який дозволив підкреслити зону декольте. Вона створила простий і одночасно пікантний образ, поєднавши майку з щільною чашкою тілесного кольору білизняного стилю і чорні джинси, талію Леся підкреслила поясом.

Вона сидить на столі і поправляє розкішні локони рукою. Макіяж теледіви виконаний в спокійних нюдовых тонах і зроблений з акцентом на очі.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В "сторіз" Леся показала свою вечірню прогулянку в центрі Києва. Разом з подругою Лілією вона вирушила на Софіївську площу, де проходять гуляння та святкові ярмарки. Також Леді Ле вирішила приміряти на себе роль ревізора і заявила на камеру, що знімає спецсюжет "Ревізор. Ярмарки", після чого показала достаток страв на прилавках. "Друзі, тут дуже все смачно. Тут все розігрівають", - поділилася враженнями Леся.

Крім того, ведуча вирішила зробити спільне фото з кумедним величезним білим ведмедем, якого вона назвала "дядьком Рафіка (собака теледіви – прим. ред.) з Лапландії".

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк похвалилася фотосетом у вишуканих вбраннях – вона попросила шанувальників допомогти з вибором образу на свята.