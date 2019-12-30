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"Тіпочєк, гопнік і тьолочка": Педан показав Притулу і Нікітюк "на районі"

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2019 - 12:56
"Тіпочєк, гопнік і тьолочка": Педан показав Притулу і Нікітюк "на районі"
Сергій Притула і Леся Нікітюк (instagram.com/siriy_ua)

Ведучі відірвалися на веселій вечірці

Леся Нікітюк серйозно займається підготовкою до зустрічі Нового Року. Вона довірила важливу місію – вибір сукні для головної ночі року- підписникам і приголомшила їх розкішними варинатами для святкової вечірки. Не обійшлося і без традиційного корпоративу на роботі. "Новий канал" влаштував для співробітників гучну тематичну вечірку, на якій зустрілися всі зірки популярних шоу. Так, ведучий Олександр Педан розмістив в Instagram атмосферне фото з Лесею Нікітюк та Сергієм Притулою, які перебували в образах.

Вереринка "На районі" змусила зірок кардинально змінити стиль. Так, Сергій Притула став "гопником" у в'язаному светрі, шкіряній куртці, кепці і туфлях. Олександр Педан перетворився в "тіпочка" в спортивному костюмі і шапці. Правда, шоумен поскаржився, що оточуючі не змогли по достоїнству оцінити його образ, вважаючи "занадто гламурним".

Леся Нікітюк перетворилася в місцеву модницю з 80-х. Вона зробила яскравий макіяж, волосся зібрала у високий хвіст і одягла спортивну куртку з кольоровими вставками і "леопардовим" принтом. Ведуча доповнила образ світлим кобмнезоном в обтяжку і довгою футболкою, яка виглядала з-під куртки. Талію вона виділила яскравим текстильним поясом.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Тіпочєк, гопнік і тьолочка @siriy_ua @lesia_nikituk. Корпоратив Нового Каналу - це традиція! Пропри роки, гроші, декрети ми постійно збираємося! Цього разу нас 300-500 чоловік! Люблю всіх і пишаюся нашою сім'ї єю! Вечірка "Нарайоні". PS мені Сергій Притула сказав, що я занадто гламурний", - поскаржився Олександр.

&quot;Тіпочєк, гопнік і тьолочка&quot;: Педан показав Притулу і Нікітюк &quot;на районі&quot;

Олександр Педан, Сергій Притула та Леся Нікітюк (instagram.com/pedanos)

Коментатори під постом оцінили образі улюблених ведучих і задарували їх компліментами. Навіть колега трійці Володимир Остапчук залишив схвальні смайли.

  • Леся тут сексі. Ой, а ви,ващще
  • Круті
  • Ви дуже кльові
  • Класні!
  • Бімба
  • Красунчики
  • Класні, люблю Вас
  • Ви просто круті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк поділилася атмосферним святковим фото під ялинкою і заявила, що з нетерпінням чекає настання свят.

Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву "Я її показала!" Нікітюк в жакеті на голе тіло заінтригувала новим відео
Новини України Сергій ПритулаЛеся Нікітюк
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