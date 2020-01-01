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Леся Нікітюк вразила новорічним кулінарним майстер-класом і розкішним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.01.2020 - 13:05
Леся Нікітюк вразила новорічним кулінарним майстер-класом і розкішним образом
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала, як треба робити знаменитий салат Олів'є

Леся Нікітюк ретельно заздалегідь готувалася до зустрічі Нового Року. Разом з шанувальниками вона вибирала вбрання для свята, але потім віддала перевагу зовсім інший образ, відмінний від тих, які демонстувала в Instagram. Ведуча не упустила можливості похвалитися і своїми кулінарними здібностями. Зокрема, вона дала майстер-клас з приготування знаменитого салату Олів'є. Відеоурок теледіва опублікувала в Instagram.

Леся в темних окулярах майстерно орудує ножем і нарізує ковбасу для салата, а потім ефектно додає в блюдо горошок.

"Олів'є від Лесі Нусретівни. Happy New Year 2020", - пдписала вона кумедні кадри.

Підписники теледіви оцінили її гумор та креативний підхід до справи, про що повідомили Леді Ле в коментарях.

  • Леська, ти супер
  • Ржу не можу
  • Леся, ти красива в будь-якому образі
  • Шедевр
  • Ви супер
  • Забула ефектно посолити
  • Клас
  • Браво!

Скріншот коментарів

Новий Рік Леся зустріла в компанії друзів в одному з престижних столичних закладів. Для найголовнішої ночі в році Леді Ле вибрала білосніжний топ корсетного типу, оздоблений спереду пір'ям та облягаючі штани кльош по фігурі з розрізами внизу. Наряд ідеально підкреслив стрункі форми ведучої.

Леся Нікітюк вразила новорічним кулінарним майстер-класом і розкішним образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В якості ефектного аксесуара – маленька срібна сумочка з бісеру і намистин. Макіяж – виразний, але не яскравий, з акцентом на очі. "Щастя без меж!" - підписала знімок Леся.

Леся Нікітюк вразила новорічним кулінарним майстер-класом і розкішним образом

Леся Нікітюк вразила новорічним кулінарним майстер-класом і розкішним образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк відірвалася на новорічному тематичному корпоративі в компанії Педана і Притули.

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Новини України Леся Нікітюк
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