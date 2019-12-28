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Ультра-міні і екстремальне декольте: Леся Нікітюк поставила мережу перед складним вибором

Lite » Мода 28.12.2019 - 09:49
Ультра-міні і екстремальне декольте: Леся Нікітюк поставила мережу перед складним вибором
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала варіанти луків для новорічної вечірки

Леся Нікітюк розгорнула масштабну підготовку до Нового Року. Ведуча встигла нарядити ялинку, зробити ефектну фотосесію біля каміна і повідомила, що не може дочекатися настання свята. Тепер же Леді Ле зайнялася підбором ефектного вбрання і попросила допомоги у шанувальників, адже серед великої кількості розкішних варіантів легко можна розгубитися. В Instagram вона опублікувала кілька урочистих луків і влаштувала голосування.

На першому фото ведуча позує в мереживній сукні екстра-міні насиченого салатового відтінку і асиметричного крою з оголеним плечем. На другому – в розкішній вечірній сукні. Асиметричний верх вбрання складається з чорного корсета, який підкреслив бюст теледіви, і сріблястого рукава на одне плече, а нижня частина являє собою спідницю в підлогу відтінку мелаллик з екстремальним розрізом. До речі, раніше ведуча вже публікувала знімок в цьому образі.

Ще один стильний варіант для новорічної вечірки – блискучий комбінезон з ефектною лінією декольте, який в точності повторює стрункі вигини тіла Лесі. На четвертому знімку Леді Ле одягнена в яскравий комбінезон кольору фуксії з довгими рукавами. Виразна деталь – оригінально оформлений верх і оголені плечі. Всі вбрання Лесі – це ексклюзивні варіанти з її улюбленої рубрики "самашила".

Ультра-міні і екстремальне декольте: Леся Нікітюк поставила мережу перед складним вибором

Ультра-міні і екстремальне декольте: Леся Нікітюк поставила мережу перед складним вибором

Ультра-міні і екстремальне декольте: Леся Нікітюк поставила мережу перед складним вибором

Ультра-міні і екстремальне декольте: Леся Нікітюк поставила мережу перед складним вибором

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Обери Лесі плаття на Новий рік і.... Просто допоможи вибрати. 1,2,3,4?" - звернулася до шанувальників зірка.

Підписники теледіви тут же кинулися їй на допомогу і почали залишати номер вподобаного лука в коментарях під знімками.

  • У всіх вбраннях ти гарна
  • Всі дуже круті, але на НГ найбільше підійде 3
  • Друге сподобалося, ти просто богиня
  • А можна всі чотири? Ну дуже вже у всіх сукнях вам красиво!
  • 1 Файно!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в трендових легінсах зі шкіри прогулялася вулицями Києва.

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Новини України Леся Нікітюк
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