Кіберпонеділок 2018: де найбільші знижки на техніку

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У Кіберпонеділок привабливі знижки запропонують інтернет-магазини. Де шукати розпродажі на техніку, електроніку та одяг - в матеріалі РБК-Lite

Кіберпонеділок 2018 стартує в мережі 26 листопада. Цей день продовжує сезон розпродажів, що почався в Чорну п'ятницю. Акції та знижки в Cyber ​​Monday пропонують онлайн-магазини по всьому світу. В Україні Кіберпонеділок пройде в великих магазинах електроніки, побутової техніки, товарів для дому та одягу.

Кіберпонеділок 2018: де шукати знижки

Інтернет-магазин Ельдорадо продовжить розпродаж Чорної п'ятниці до 26 листопада. У Кіберпонеділок зі знижкою до 70% можна буде придбати телевізори, смартфони, дрібну побутову техніку. Магазин також готує приємні подарунки до акційних товарів.

Офіційний магазин Xiaomi в Україні 26 листопада проведе розпродаж зі знижками 55%. В онлайн-магазині можна буде заказати за вигідною ціною не тільки смартфони і аксесуари до них, але також фітнес-трекери, розумні гаджети для дому, фірмове взуття та одяг, масажери.

Фото: В Cyber ​​Monday акції потрібно шукати в онлайн-шопах (pixabay.com)

В інтернет-магазині 27.ua (Епіцентр) відбудеться Кіберпонеділок зі знижками до 55%. Покупців чекають вигідні пропозиції на будматеріали, інструменти, товари для ремонту, саду, городу та відпочинку. Також по акції можна буде придбати одяг, взуття, електроніку і побутову техніку.

Фокстрот запропонує знижки на смарт-телевізори Samsung і LG до 25-30%. З 23-го по 26 листопада в онлайн-магазині діють знижені ціни на популярні гаджети від Apple.

Comfy в період 23-26 листопада дарує знижки на смарт-телевізори до 25% і проводить розпродаж смартфонів Samsung. Знижки на новинки та популярні моделі досягають 20%.

"Отруйні" ціни на товари в інтернет магазині allo.ua будуть діяти до 26 листопада включно. На найбільшому розпродажу року, присвяченому Чорній п'ятниці і Кіберпонеділку, представлені смартфони і аксесуари до них, ноутбуки та планшети, ігрові приставки, телевізори, електротранспорт.

Фото: В Кіберпонеділок можна придбати смартфони з хорошими знижками (pixabay.com)

Інтернет-магазин MOYO.ua об'єднав розпродажі Чорної п'ятниці і Кіберпонеділка в одну. Знижки до 75% чекають на покупців з 23-го по 26-е листопада. Серед акційних товарів: смартфони, ігрові приставки та комплектуючі, телевізори і багато іншого.

Міжнародний інтернет магазин AliExpress почав розпродаж в Чорну п'ятницю і продовжить її в Cyber ​​Monday. З 23-го по 26 листопада покупців чекає маса вигідних пропозицій. Товари зі знижками від 50% до 70%, спецкупони від продавців до 10 $. Бонуси та розпродажі жіночого та дитячого одягу, телевізорів, товарів для чоловіків, електроніки та багато іншого.

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Відео: РБК-Україна