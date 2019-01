Смарагдова сукня і тулі Jimmy Choo: Кейт Міддлтон запустила сімейну "лінію довіри"

Герцогиня Кембриджська відвідала благодійну організацію, яка займається підтримкою британських сімей

Герцогиня Кембриджська активно займається благодійною діяльністю, зокрема, допомагає нужденним британським сім'ям. Так, у вівторок, 22 січня, вона відвідала організацію Family Action в лондонському Луишимі, яка в цьому році відзначає своє 150-річчя, для запуску національної "лінії довіри" FamilyLine в рамках програми допомоги сім'ям впоратися з внутрішніми проблемами і конфліктами. Про це повідомляє The Sun.

Для виходу в світ Кейт Мідллтон вибрала стриману смарагдову сукню міді від бренду Beulah, доповнивши образ класичним ремінцем зі шкіри крокодила і туфлями в тон від Jimmy Choo. Її волосся з великими локонами були акуратно зібрані в лаконічну зачіску.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

37-річна дружина принца Вільяма обговорила з керівництвом і співробітниками благодійного фонду особливості їх роботи, а також тонкощі нової послуги FamilyLine, яка покликана допомагати британським сім'ям вирішувати по телефону, а також онлайн проблеми, що стосуються аспектів сімейного життя, включаючи не тільки вирішення конфліктів та психологічну підтримку та інші проблеми, що заважають взаєморозумінню і благополуччя спільного життя.

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт особисто поспілкувалася з волонтерами організації, а також родинами, яким вони допомагають. Варто відзначити, що в середньому щорічно Family Action обслуговує близько 45 000 сімей. Цифра вражає!

The Duchess listened to an expert coaching session for the new FamilyLine, which was focused on perinatal mental health and asked @family_action volunteers about their training. pic.twitter.com/skQ3YIj2Jf