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Смарагдова сукня і тулі Jimmy Choo: Кейт Міддлтон запустила сімейну "лінію довіри"

Lite » Культура 22.01.2019 - 16:22
Смарагдова сукня і тулі Jimmy Choo: Кейт Міддлтон запустила сімейну "лінію довіри"
Фото: Кейт Міддлтон (GettyImages)

Герцогиня Кембриджська відвідала благодійну організацію, яка займається підтримкою британських сімей

Герцогиня Кембриджська активно займається благодійною діяльністю, зокрема, допомагає нужденним британським сім'ям. Так, у вівторок, 22 січня, вона відвідала організацію Family Action в лондонському Луишимі, яка в цьому році відзначає своє 150-річчя, для запуску національної "лінії довіри" FamilyLine в рамках програми допомоги сім'ям впоратися з внутрішніми проблемами і конфліктами. Про це повідомляє The Sun.

Для виходу в світ Кейт Мідллтон вибрала стриману смарагдову сукню міді від бренду Beulah, доповнивши образ класичним ремінцем зі шкіри крокодила і туфлями в тон від Jimmy Choo. Її волосся з великими локонами були акуратно зібрані в лаконічну зачіску.

Смарагдова сукня і тулі Jimmy Choo: Кейт Міддлтон запустила сімейну &quot;лінію довіри&quot;

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

37-річна дружина принца Вільяма обговорила з керівництвом і співробітниками благодійного фонду особливості їх роботи, а також тонкощі нової послуги FamilyLine, яка покликана допомагати британським сім'ям вирішувати по телефону, а також онлайн проблеми, що стосуються аспектів сімейного життя, включаючи не тільки вирішення конфліктів та психологічну підтримку та інші проблеми, що заважають взаєморозумінню і благополуччя спільного життя.

Смарагдова сукня і тулі Jimmy Choo: Кейт Міддлтон запустила сімейну &quot;лінію довіри&quot;

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Смарагдова сукня і тулі Jimmy Choo: Кейт Міддлтон запустила сімейну &quot;лінію довіри&quot;

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Смарагдова сукня і тулі Jimmy Choo: Кейт Міддлтон запустила сімейну &quot;лінію довіри&quot;

Фото: (twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт особисто поспілкувалася з волонтерами організації, а також родинами, яким вони допомагають. Варто відзначити, що в середньому щорічно Family Action обслуговує близько 45 000 сімей. Цифра вражає!

Раніше Кейт Мідллтон відвідала Королівський театр Ковент-Гарден і зацікавилася технологією виготовлення сценічних костюмів для акторів.

До речі, під час відвідування громадського саду в Іслінгтоні Кейт Міддлтон була одягнена не помітно і стримано – вона вибрала вовняне пальто, джинси і комфортні черевики без натяку на каблук.

до Речі, молодший брат герцогині Кембриджської, молодий мільярдер Джеймс Міддлтон, вважається одним з найбажаніших холостяків Великобританії.

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