Трендовый микс цветов на весну 2026: Джамала показала, как его носить правильно

Певица Джамала показала, как сочетать актуальные цвета весны 2026 - небесно-голубой и бордовый, создавая стильный и гармоничный образ для ежедневных выходов и публичных мероприятий.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Игра цветов: небесно-голубой + винный

Ключевой секрет успеха этого образа - сочетание холодного пастельного верха и насыщенного темного низа.

Небесно-голубая рубашка добавляет "воздуха" и легкости, создавая весеннее настроение, тогда как монохромный бордовый низ - юбка, колготки и обувь одного тона - визуально вытягивает силуэт, формируя элегантную вертикальную линию.

Джамала показала модный образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Многослойность и фактуры

Джамала демонстрирует мастерское сочетание материалов, что делает образ объемным и насыщенным деталями. Под свободной рубашкой просматривается лонгслив из бордовой сетки, который добавляет пикантности и подчеркивает цвет голубого верха.

Мини-юбка из тисненой экокожи под рептилию добавляет характера и небольшой дерзости, а цветные бордовые колготки в тон юбки и обуви удлиняют ноги и поддерживают непрерывную вертикальную линию силуэта.

Джамала (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Детали и аксессуары

Важную роль в завершении образа играют аксессуары. Массивные серебристые цепи разной толщины и крупные серьги подчеркивают стиль "casual chic", не отвлекая внимания от основных цветов.

Гладкий высокий хвост и выразительные стрелки на глазах делают лицо более структурированным и позволяют образу выглядеть гармонично, не перегружая его деталями.

Джамала показала модный образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Почему стоит повторить этот образ

Сочетание небесно-голубого и глубокого винного цвета выглядит значительно интереснее традиционных черно-белых комбинаций, оставаясь при этом сдержанным и подходящим для ежедневного ношения.

Этот образ Джамалы - отличная инструкция для тех, кто хочет экспериментировать с цветами и фактурами, не жертвуя элегантностью.

Весенний аутфит Джамалы демонстрирует, как смелые тренды и классические приемы могут сочетаться в стильный, современный образ. Контрастные цвета, многослойность, интересные фактуры и удачно подобранные аксессуары делают этот выход примером модной грамотности и вдохновляют на собственные эксперименты с гардеробом.

Джамала показала трендовое сочетание цветов (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)