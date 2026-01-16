ua en ru
Остроносые ботильоны и объемные плечи: модный выход Джамалы в стиле 80-х

Пятница 16 января 2026 12:37
Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Джамала поразила стильным образом в духе 80-х: певица выбрала костюм с объемными плечами, соединив винтажную эстетику с современным шиком. Этот яркий "лук" доказывает, что тренды прошлого снова в моде, а смелые акценты становятся главным элементом образа.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Цветовая гамма и ключевые акценты

Основой образа стал насыщенный травянисто-зеленый цвет - актуальный оттенок, который уже несколько сезонов удерживает позиции среди трендов.

Для Джамалы это особенно удачный выбор: зеленый подчеркивает ее выразительные черты лица и гармонично контрастирует с темными волосами.

Дополнительного объема образу придает акцентная обувь глубокого винного оттенка. Такая комбинация выглядит небанально и формирует сложную, но сбалансированную цветовую пару, которая не требует дополнительных ярких деталей.

Остроносые ботильоны и объемные плечи: модный выход Джамалы в стиле 80-хДжамала показала модный "лук" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фасон и силуэт

Центральным элементом образа стал жакет с объемными плечами-буфами. Подобный крой отсылает к эстетике 80-х годов, однако в современном прочтении он выглядит сдержанно и актуально.

Воротник-стойка и ряд пуговиц добавляют строгости, одновременно создавая легкие ассоциации с милитари-стилем или даже переосмысленными мотивами национального костюма.

Короткая юбка в тон к жакету уравновешивает массивный верх, открывая ноги и делая силуэт визуально легче и динамичнее. Именно этот контраст между структурированным верхом и открытым низом формирует современную пропорцию образа.

Остроносые ботильоны и объемные плечи: модный выход Джамалы в стиле 80-хДжамала задает тренды (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Аксессуары и финальные штрихи

Массивные золотые серьги-кольца и длинная коса - узнаваемые элементы стиля Джамалы, которые она использует не впервые. Они добавляют этнического настроения и женственности, не перегружая ансамбль.

Остроносые ботильоны на каблуке в сочетании с плотными черными колготками визуально удлиняют ноги и подчеркивают общую собранность образа.

Прическа остается максимально лаконичной: гладко собранные волосы смещают фокус на лицо и сложный крой жакета.

Макияж в нюдовых тонах поддерживает общую концепцию сдержанной элегантности и выглядит естественно.

Остроносые ботильоны и объемные плечи: модный выход Джамалы в стиле 80-хДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Почему этот образ работает

"Лук" Джамалы - пример того, как деловой стиль может выглядеть современно и небанально.

Четкая структура, игра с объемами и смелое, но выверенное сочетание цветов создают образ, который одинаково уместно смотрится и в публичном пространстве, и на светских событиях.

Это удачный баланс между профессиональной строгостью и творческой свободой, который давно стал фирменной чертой стиля певицы.

Остроносые ботильоны и объемные плечи: модный выход Джамалы в стиле 80-хДжамала показала модный образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

