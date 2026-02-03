Total black с акцентом: София Шамия показала стильный городской образ

Главный акцент - трендовая шляпа

Ключевым элементом образа стала черная шляпа-морячка из плотного материала, которая хорошо держит форму. Такой головной убор отсылает к стилистике military, но в современной, городской интерпретации.

Шляпа добавляет образу структурированности, делает его более собранным и одновременно подчеркивает индивидуальность. Именно этот аксессуар задает настроение всему луку, превращая простой трикотажный наряд в fashion-заявление.

София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)

Основа образа

Базой образа Софии стали черная юбка мини и свитер оверсайз с высоким горлом. Свободный крой обеспечивает комфорт и создает правильный баланс с четкой формой головного убора.

Дополнительным акцентом стала контрастная белая надпись на груди - "DO NOT DISTURB" ("Не беспокоить"), которая добавляет образу ироничности и современного характера.

Цветовая палитра и силуэт

Использование исключительно черного цвета позволяет сосредоточить внимание не на ярких оттенках, а на фактурах, пропорциях и деталях.

Total black в исполнении Софии выглядит сдержанно, но не скучно: именно благодаря игре форм и акцентному аксессуару образ выглядит целостно и стилистически выверено.

Низ образа дополняют плотные черные капроновые колготки, которые поддерживают единую цветовую вертикаль. Такой прием визуально удлиняет силуэт и делает образ более стройным, что является классическим стилистическим решением для монохромных "луков".

Обувь

София выбрала трендовые черные сапоги-трубы с широким голенищем.

Особенностью этой модели является напуск голенища на стопу, что создает актуальный силуэт и добавляет образу объема в нижней части. Сапоги имеют лаконичный дизайн без лишнего декора, кроме небольшой металлической фурнитуры на боковой части.

Бьюти-образ

Бьюти-составляющая образа также выдержана в сдержанной эстетике. София выбрала нюдовый макияж с акцентом на чистую, сияющую кожу без перегрузки декоративной косметикой.

Маникюр - аккуратный, в молочном оттенке, что гармонично дополняет общее минималистичное настроение.

Образ Софии Шамии демонстрирует, как нетипичные головные уборы могут кардинально изменить настроение базового трикотажного наряда. Total black в сочетании с морским акцентом выглядит актуально, современно и одновременно практично - именно так, как диктует ритм городской жизни.

