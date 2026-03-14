Сумская, Саливанчук и Юла показали "луки", которые еще долго будут в моде

Ольга Сумская

На премьере фильма Ольга Сумская появилась в образе, который стал идеальным примером современного power dressing - сочетания классики, маскулинности и трендовых фактур.

Главный акцент - кожаный плащ прямого кроя, который переходит из категории трендов в базовую верхнюю одежду, не теряющую актуальность годами.

Женский костюм-тройка с галстуком и жилетом создает строгий, но стильный силуэт. Монохромные черные тона с контрастом белой рубашки у лица добавляют графичности и свежести, а остроносые ботинки удачно балансируют массивный верх.

Детали, как длина плаща до щиколотки, минимализм в украшениях и естественная укладка волос, делают образ завершенным и современным.

Ольга Сумська

Анна Саливанчук

Образ Анны Саливанчук - это сочетание классического серого костюма - и смелого декора. Главная изюминка - объемные перья на сумке и кардигане, которые превращают деловой костюм в вечерний наряд.

Деконструкция и многослойность образа создают легкость и динамику: свободный кардиган, асимметричная юбка с подкладкой, тонкий ремешок на талии. Белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, добавляет структуры, а массивные серьги и золотая цепочка подчеркивают статусность.

Высокий хвост и акцентный макияж завершают образ.

Анна Саливанчук

Юла

Пиарщица Юлия Яцечко выбрала смелое сочетание текстур и пропорций. Главный акцент - кожаный бомбер оверсайз, который добавляет расслабленности и балансирует мини-платье цвета тауп с высоким горлом.

Массивные аксессуары - чокер и сумка на золотой цепочке - создают яркий контраст и подчеркивают современность образа.

Колготки с мелким узором и черные ботильоны с узким голенищем удлиняют силуэт, а баланс объемного верха и приталенной нижней части делает образ стильным и актуальным даже в 2026 году.

Юла

Все три "лука" демонстрируют, как правильно сочетать классику с современными трендами и индивидуальными акцентами.

Вещи из экокожи, маскулинные детали, многослойные силуэты и минималистичные аксессуары - это все гарантирует, что образы останутся в моде еще не один сезон.

Для украинских модниц это отличный пример, как создать элегантный и актуальный весенний гардероб без лишних экспериментов, инвестируя в вещи, которые работают годами.